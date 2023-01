GeForce NOW bogatszy o 7 nowych gier. W tym hit Ubisoftu

NVIDIA ogłosiła listę gier, które już w tym tygodniu zasilą szeregi usługi GeForce NOW. Subskrybenci będą mogli zagrać w siedem nowych gier, w tym chociażby w Destroy ALL Humans! i Way of the Hunter.

NVIDIA stale dba o poszerzanie biblioteki swojej usługi strumieniowania gier GeForce NOW. Subskrypcja cieszy się sporą popularnością wśród graczy, gdyż dzięki niej nie trzeba posiadać drogiego i mocnego sprzętu, by zagrać w najnowsze i najbardziej wymagające graficznie gry.

Nvidia GeForce NOW - siedem nowych gier

Przedsiębiorstwo ogłosiło, że w tym tygodniu subskrybenci będą mogli zagrać w siedem nowych gier. Wśród z nich znajdzie się kilka ciekawych tytułów w tym hit Ubisoftu Tom Clancy’s The Division 2. Gra pierwotnie ukazała się na rynku w 2019 roku, lecz dopiero 12 stycznia pojawiła się na platformie Steam.

Oprócz tego, dzięki strumieniowej usłudze będzie można podążyć śladami byłego krzyżowca w The Valiant, wcielić się w kosmitę Crypto w przygodowych grach akcji Destroy All Humans! i Destroy All Humans! 2: Reprobed, wybrać się na polowanie w Way of the Hunter lub zostać światowej sławy kierowcą w MX vs. ATV Legends.

Pełna lista gier, które w tym tygodniu trafią do usługi GeForce NOW:

Tom Clancy’s The Division 2 (od 12 stycznia w Steam)

Dakar Desert Rally (Epic Games)

Destroy All Humans! (Steam oraz Epic Games)

Destroy All Humans! 2: Reprobed (Steam oraz Epic Games)

MX vs. ATV Legends (Steam)

The Valiant (Steam oraz Epic Games)

Way of the Hunter (Steam oraz Epic Games)

Źródło zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne