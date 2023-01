Gatewalkers debiutują. To polski kooperacyjny hack&slash

Polacy potrafią robić gry z pomysłem, a kolejnym tego przykładem jest Gatewalkers, produkcja studia A2 Softworks, w której będzie mogli się bawić razem z trójką przyjaciół.

Na tę chwilę polskie studio A2 Softworks nie może pochwalić się jeszcze bogatym portfolio tworzenia gier. Dlatego też wiele może zależeć od tego, jak przyjęta zostanie ich najambitniejsza dotychczas produkcja. Mowa tu o Gatewalkers, której premiera odbędzie się już dzisiaj. Na pierwszy rzut oka wygląda na grę z ciekawym pomysłem, lecz to gracze ocenią, czy rzeczywiście taką jest.

Gatewalkers - premiera polskiego hack&slasha

Gatewalkers to produkcja hack&slash, której akcja osadzona jest w przeróżnych światach. Jedne lokacje wyglądają jak wyjęte z klasycznych gier RPG, a inne utrzymane są w klimacie Science Fiction. W rozgrywce przyjdzie nam się również zmierzyć z bardzo zróżnicowanymi przeciwnikami. Spotkamy tu zarówno mityczne smoki, jak i gigantyczne roboty. W grze będzie można bawić się samemu, lecz główną atrakcją będzie tutaj sieciowa kooperacja. W zabawie może wziąć udział jednocześnie do czterech graczy. To właśnie wspólne przeżywanie przygód z przyjaciółmi może zapewnić tej grze sukces.

W rozgrywce nie zabraknie elementów survivalu i craftingu. Gracze będą musieli zadbać o odpowiednią temperaturę poprzez rozpalenie ogniska, a nasz ekwipunek w głównej mierze będziemy tworzyć sami. Spotkamy się tutaj również z coraz popularniejszą w grach zasadą "jesteś tym, co nosisz", która zapewnia łatwe i płynne przeskakiwanie między klasami oraz urozmaica rozgrywkę.

Gra będzie dostępna już od dziś na platformie Steam i ma zostać odblokowana w okolicach godziny 16. Tytuł będzie na razie dostępny wyłącznie na PC, lecz są plany stworzenia portów na konsole.

