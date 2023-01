Ubisoft został wyśmiany. Nikt nie chce go kupić

Ubisoft nie ma za sobą najlepszego roku. Firma wręcz zaproponowała się na sprzedaż, ale podobno została wyśmiana.

Rok 2022 nie był dla Ubisoftu najlepszy. Przez całe 12 miesięcy nie było prawie żadnej, dużej premiery. Najważniejsze w tym roku były dodatki do Far Cry 6 lub Assassin's Creed: Valhalla. Ewentualnie może jeszcze Rainbow Six: Extraction lub Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ale obie przeszły bez większego echa. Firma jest tak zdesperowana, że wręcz zaoferowała siebie większym graczom.

Ubisoft na sprzedaż

Takie wieści przekazał jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w branży gier, czyli Jeff Grubb. Według jego informatorów zaproponowało się większym graczom na rynku, ale nie było chętnych na zakup. Dziennikarz przekazał wręcz, że Francuzi zostali wyśmiani. Nie wiadomo, czy z powodu ceny, jaką zażądali, czy może z powodu tego, że nie mają wiele do zaoferowania.

Ubisoft zrobił już obchód, proponując przejęcia i fuzje z innymi podobnymi firmami, i w większości został wyśmiany. Firma jest po prostu zbyt ociężała. Jej siłą była rozproszona struktura rozwoju, a teraz to jest albatros. Mam nadzieję, że Ubisoft spróbuje to przetrwać, ponieważ myślę, że może zatrzymać w ten sposób więcej ludzi, niż gdyby próbował „odchudzić się” na potrzeby fuzji i przejęcia. Tak czy inaczej, wygląda to ponuro. Tworzenie gier to ciężka sprawa.

- powiedział Jeff Grubb.

Ten rok również nie zapowiada się szczególnie imponująco pod względem premier. Co prawda Ubisoft szykuje mobilną wersję The Division czy też nową część Assassin's Creed o podtytule Mirage, ale na tym lista głośnych tytułów praktycznie się kończy. W planach jest też Beyond Good & Evil 2, ale nie znamy jeszcze daty premiery. To trochę mało, jak na tak dużego wydawcę.

Oczywiście na informacje przekazane przez Grubba trzeba brać poprawkę, bo to jednak niepotwierdzone plotki, ale zazwyczaj dysponuje od bardzo dobrymi źródłami, więc coś musi być na rzeczy.

