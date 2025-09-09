Kolejka przed Action? I nic dziwnego, ten sprzęt będą wynosić siatami
W Action co jakiś czas trafia się prawdziwa perełka. Tak jest i tym razem.
Można by powiedzieć, że to sprzęt dedykowany kierowcom. To jednak byłoby duże niedopowiedzenie. Mowa jest o urządzeniu, które przyda się także turystom, czy osobom kochającym aktywnie spędzać czas - np. cyklistom. A już na pewno rodzicom i rowerzystom.
Pompka elektryczna z Action
Mowa tu o pompce elektrycznej z Action. Ta oferuje szereg końcówek i latarkę, dzięki czemu napompujemy nią niemal wszystko, co napompowania będzie wymagało i to nawet w nocy. A dzięki wbudowanej baterii nie musimy się przy tym martwić o zasilanie.
Maksymalne ciśnienie to natomiast 150 PSI. Ta wartość nic Ci nie mówi? No cóż, w przybliżeniu to nieco ponad 10 barów. Mówimy więc o pompce, która bez problemu napompuje koła nawet w dużym aucie. A wszystko to za jedyne 89,90 zł.