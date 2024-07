ASUS ma nową klawiaturę. Kosztuje tyle co cały komputer

ASUS twierdzi, że ma klawiaturę mechaniczną idealną dla graczy. Liczba dodatków i dbałość o szczegóły robi wrażenie, ale cena jest absurdalnie wręcz wysoka.

Podczas czerwcowych targów Computex 2024 jedno z największych stanowisk należało do firmy ASUS. Tajwańczycy chwalili się nowymi laptopami biurowymi i gamingowymi, poprawioną konsolą przenośną, podzespołami komputerowymi oraz szeregiem peryferiów z serii Republic of Gamers.

ASUS ROG Azoth Extreme startuje z ceną ok. 1999 złotych

To właśnie wtedy pokazano też klawiaturę mechaniczną ASUS ROG Azoth Extreme, czyli ulepszoną wersję dobrze już znanej nam konstrukcji. Prócz fabrycznego wyciszenia, świetnych przełączników i nakładek, RGB LED oraz ekranu OLED, teraz dodatkowo dostajemy podpórkę pod nadgarstki i raportowanie 8000 Hz.

ASUS ROG Azoth Extreme to bezprzewodowa klawiatura mechaniczna o wymiarach 332 x 139 x 40 milimetrów i masie 2,2 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową, silikonowymi uszczelkami, piankowym wygłuszeniem i fabrycznie nasmarowanymi przełącznikami oraz stabilizatorami.

Zastosowane przełączniki to ASUS ROG NX (Snow / Strom), które kompatybilne są z nakładkami w formacie MX Cherry i oferują funkcję hot swap, czyli wymianę bez lutowania. To miły dodatek, ale w tym segmencie cenowym klient chce raczej dostać już produkt idealny, a nie platformę pod dalsze modyfikacje.

Do wyboru mamy łączność po USB, dedykowany odbiornik 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.1. W pierwszy i drugim przypadku częstotliwość raportowania wynosi zawrotne 8000 Hz, co jest sporą zmianą względem 1000 Hz w oryginalnym modelu ASUS ROG Azoth. Oczywiście nadal dostajemy konfigurowalny ekran OLED.

ASUS nie zdradził sugerowanej ceny i daty premiery nowej klawiatury w Polsce. Na zachodzie ma jednak kosztować 499 dolarów, czyli około 1999 złotych. Budzi to pewne wątpliwości co do sensowności zakupu - w tej cenie konkurencja jest ogromna, łącznie z możliwością złożenia całej klawiatury od zera.

