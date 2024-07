ASUS pokazał pierwszego laptopa z Intel Lunar Lake

Szukasz wytrzymałego, ale smukłego laptopa? Zależy Ci na wydajności i długim czasie pracy? Warto poczekać, bo właśnie takie urządzeni lada moment trafią na rynek.

Zarówno AMD, jak i Intel szykują się do ofensywy na rynku urządzeń mobilnych. W pierwszym przypadku jeszcze w tym miesiącu zobaczymy rodzinę Ryzen AI 300, w drugim zaś nieco później pojawi się seria Lunar Lake. Obie zaoferują zauważalny skok wydajności, ale również długi czas pracy na jednym ładowaniu.

ASUS ExpertBook P5 zadebiutuje w drugiej połowie roku

Oczywiście wspomniane CPU są już od dawna w rękach producentów takich jak Acer, ASUS, Dell, Lenovo, MSI i wiele innych firm. A tak się składa, że jedna z Tajwańskich firm postanowiła się pochwalić swoim modelem.

ASUS ExpertBook P5 to laptop stworzony z myślą o pracy. Mowa tutaj o cienkiej, ale wytrzymałej aluminiowej obudowie i 14-calowym ekranie 2.5K 144Hz. Całość z masą 1,3 kg. Sercem urządzenia jest niedoprecyzowany procesor Intel Core Ultra 200V, do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-8333 i do SSD o pojemności do 3 TB. Nie zabrakło też łączności Wi-Fi 7 czy czytnika linii papilarnych.

Duży nacisk położono tutaj na obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Nowe procesory będą wyposażone w układy NPU o wydajności ponad 45 TOPS, co w połączeniu z CPU oraz iGPU da nam ponad 100 TOPS. A więc więcej niż potrzeba dla zestawu funkcji AI w postaci Microsoft Copilot+.

ASUS wspomina też o "układzie chłodzenia nowej generacji", który ma zapewnić jeszcze niższe temperatury i lepszą kulturę pracy. Nie zdradzono jednak szczegółów na temat jego budowy i osiągów.

Laptopy z serii ASUS ExpertBook P5 trafią do sprzedaży w drugiej połowie roku. Może być to dobry okres na zakup komputera, bowiem walka cenowa za sprawą układów AMD Ryzen AI 300 będzie zażarta.

Zobacz: AMD pręży muskuły. Chodzi o potencjał podkręcania

Zobacz: To będzie hit. Chłodzenie z RGB LED i ekranem w niskiej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne