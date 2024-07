To będzie hit. Chłodzenie z RGB LED i ekranem w niskiej cenie

Lubisz kiedy Twój zestaw komputerowy nie tylko dobrze działa, ale i wygląda? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu, na pomoc przychodzi Valkyrie.

Procesory komputerowe takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą sporej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich taktowań. Wiąże się niestety to z dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami.

Valkyrie AL125 startuje z ceną od 75 złotych

To właśnie dlatego konsumenci coraz częściej sięgają po układy chłodzenia od firm trzecich. Są one wydajniejsze, cichsze i często też lepiej wyglądają. Dzisiaj skupimy się na tym ostatnim, bowiem Valkyrie przygotowało cooler CPU z podświetleniem RGB LED i wbudowanym ekranem w bardzo przystępnej cenie.

Valkyrie AL125 to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 120 x 72,5 milimetrów. Oparto je na aluminiowym radiatorze oraz czterech 6-milimetrowych ciepłowodach. Mamy tutaj do czynienia z otwartą podstawą, a według producenta model ten obsługuje procesory o TDP do 230 W.

Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa wyposażona w łożysko FDB i pracująca z prędkością do 2150 RPM. Deklarowana wydajność to do 81,7 CFM przy ciśnieniu do 4,0 mmH 2 O. Producent nie zdradza kultury pracy. Pochwalono się jednak za to kolorowym podświetleniem łopatek.

Na górze chłodzenia umieszczono kwadratowy, 1,54-calowy ekran z matrycą IPS o rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Pozwala on nie tylko na wyświetlanie taktowania, temperatury czy obciążenia CPU, ale również ustawienie własnych obrazków, animacji oraz filmów i napisów.

Model Valkyrie AL125 trafił już do sprzedaży w Chinach, a niedługo pojawi się w Europie. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny to kolejno 139 i 149 renminbi, czyli około 75 i 79 złotych. Tym samym mowa o jednym z najtańszych chłodzeń na rynku z wbudowanym ekranem LCD.

Źródło zdjęć: Valkyrie

Źródło tekstu: IT Home, oprac. własne