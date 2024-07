AMD zdradza datę premiery i wydajność nowych procesorów

Amerykanie podgrzewają atmosferę chwaląc się wydajnością procesorów AMD Granite Ridge. Jest zauważalnie lepiej niż u Intela w generacji Raptor Lake Refresh.

Procesory AMD Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych zostały oficjalnie zaprezentowane na początku czerwca, podczas tajwańskich targów Computex 2024. Od tamtej pory w sieci zdążyło jednak pojawić się już sporo informacji, a dzisiaj Czerwoni oficjalnie postanowili zdradzić datę premiery i wydajność.

AMD Granite Ridge zaoferują niższe temperatury

Na start dostaniemy cztery procesory - AMD Ryzen 9 9950X (16 rdzeni, 32 wątki), Ryzen 9 9990X (12 rdzeni, 24 wątki), Ryzen 7 9700X (8 rdzeni, 16 wątków) i Ryzen 5 9600X (6 rdzeni, 12 wątków). Zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami wszystkie z nich zadebiutują na rynku 31 lipca 2024.

AMD Ryzen 9 9900X ma zaoferować do 22% wyższą wydajność w grach niż konkurencyjny Intel Core i9-14900K. Oczywiście mowa o najlepszym scenariuszu, średnio według danych Amerykanów mowa bowiem o 11,6% wyższej wydajności co i tak nie jest złym wynikiem.

AMD porównuje się też do swoich procesorów. Niestety nie popularnej serii Ryzen 7000X3D, a znacznie starszych procesorów Ryzen 5000X3D z 2022 roku. W tym przypadku układ AMD Ryzen 7 9700X jest średnio o 12% wydajniejszy w grach niż Ryzen 7 5800X3D. A wszystko to przy niższym TDP (65 vs 105 W).

Czerwoni chwalą się też szeregiem innych optymalizacji, które mają skutkować temperaturami niższymi nawet o 7°C przy tym samym poborze mocy. Poprawiono również obsługę pamięci RAM DDR5 i nie powinno być teraz problemów z modułami 8000 MT/s oraz zwiększono też podobno potencjał OC.

Sugerowane ceny serii AMD Ryzen 9000 pozostają na razie nieznane. Całkiem możliwe, że Amerykanie chcą wpierw zaczerpnąć opinii recenzentów, bowiem opisywane CPU trafiły już do pierwszych redakcji. Na odpowiedź Niebieskich, czyli serię Intel Arrow Lake-S, poczekamy do jesieni.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne