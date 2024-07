AMD pręży muskuły. Chodzi o potencjał podkręcania

Zespół AMD od ekstremalnego podkręcania pokazał na co stać nowe procesory. Potencjał OC jest spory, o ile tylko ktoś ma pod ręką ciekły azot.

Premiera układów AMD Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych zbliża się wielkimi krokami. Tym samym Czerwoni dwoją się i troją by zyskać uwagę konsumentów, którzy nadal zdecydowanie chętniej sięgają po procesory Intela. Dzisiaj m.in. potwierdzono datę premiery oraz pochwalono się wydajnością.

Układ AMD Ryzen 9 9950X udało się podkręcić do 6,6 GHz

Wygląda jednak na to, że Amerykanie chcą dogodzić też entuzjastom. Zespół AMD skupiony na ekstremalnym podkręcaniu (XOC) przygotował za zamkniętymi drzwiami pokaz dla prasy, gdzie przedstawiono potencjał OC rodziny AMD Granite Ridge. I co tutaj dużo mówić - nowe procesory całkiem nieźle się podkręcają.

Jak pokazał kanał Gamers Nexus, flagowy model AMD Ryzen 9 9950X sparowany ze specjalną płytą do OC - ASUS ROG Crosshair X670E Gene - oraz chłodzony ciekłym azotem jest w stanie osiągnąć nawet 6,6 GHz. To spory skok, biorąc pod uwagę, że fabrycznie mowa o do 5,7 GHz w trybie boost dla wybranych rdzeni.

A jak przekłada się to na wydajność? Po wyjęciu z pudełka AMD Ryzen 9 9950X oferuje około 41 924 punktów w benchmarku Cinebench R23. Ektremalne podkręcenie pozwoliło jednak na osiągnięcie wyniku rzędu 55 296 punktów, acz okupione to było poborem mocy aż 653 W. Co więcej starszy procesor konkurencji - Intel Core i9-14900K - nadal oferuje po OC nieznacznie lepszy wynik 56 938 punktów.

Oczywiście użycie ciekłego azotu to nie jest rozwiązanie dla domowych użytkowników. Zespół AMD od podkręcania mówi, że w "normalnych" warunkach - czyli z włączona funkcją PBO, dobrymi modułami RAM DDR5 i optymalizacjami Cruve Shaper - można liczyć na około 45 303 punktów w Cinebench R23.

Naturalnie z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do premiery. Mało kto z konsumentów ma dostęp do wyselekcjonowanych CPU czy płyt głównych za prawie 4000 złotych. Seria AMD Ryzen 9000 trafi na rynek już 31 lipca i wtedy też pojawią się niezależne testy, które powiedzą nam więcej.

