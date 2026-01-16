NVIDIA ma gdzieś graczy. Dostawy GPU zostają zmniejszone o 20%

Chociaż sytuacja na rynku kart graficznych już obecnie jest zła, to niedługo będzie gorsza. Według informacji ujawnionych przez źródło znane z trafnych przecieków, NVIDIA miała ograniczyć dostawy układów do partnerów nawet o 15-20%. Zgodnie z prawem popytu i podaży, taki ruch niemal automatycznie oznacza dalszy wzrost cen.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie zobaczymy żadnych nowych modeli w tym roku

Powodem tej sytuacji ma być oczywiście szaleństwo na sztuczną inteligencję. Skutkuje ono nie tylko niedoborem pamięci DRAM, ale i ograniczonymi mocami produkcyjnymi dla najnowszych litografii. Producenci wolą skupiać się na akceleratorach AI, które sprzedają się całymi kontenerami i oznaczają dużo większe zyski na każdej sztuce.

Jakby tego było mało, w tym roku nie zobaczymy nowych kart graficznych. Pokrywa się to z wcześniejszymi plotkami o tym, że NVIDIA opóźniła lub całkowicie anulowała serię GeForce RTX 5000 SUPER.

NVDA GPU supply to AIC has been cut down 15%-20%. The good news is that Nvidia still bundles a GPU with memory. The bad news is that there will be no new product in 2026. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 15, 2026