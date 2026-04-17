NVIDIA wskrzesza GeForce RTX 3000. Powrócą już tego lata

O tym, że NVIDIA szykuje "nowe" karty graficzne mówi się od tygodni. Nie ma jednak mowy o serii GeForce RTX 6000. Zamiast tego w plotkach pojawia się GeForce RTX 5050 9 GB oraz przywrócenie starszych generacji. I o ile pierwsza opcja została opóźniona, tak czeka nas powrót rodziny Ampere.

Kluczowa będzie cena, przy niskim MSRP to może być hit

Źródło znane z trafnych przecieków twierdzi, że lukę z niskim segmencie cenowym ma wypełnić GeForce RTX 3060. Tym razem w wersji z 12 GB pamięci VRAM na 192-bitowej szynie danych. Nie planuje się żadnych zmian w specyfikacji, a "premiera" ma nastąpić już w czerwcu, co pokrywa się z branżowymi targami Computex 2026 na Tajwanie.

Czemu Amerykanie sięgają aż dwie generacje wstecz? Cóż, jak zwykle odpowiedzią jest szaleństwo na sztuczną inteligencję. TSMC ma całkowicie wyprzedane moce produkcyjne, a pamięci GDDR7 są obecnie drogie i trudno dostępne. Seria NVIDIA Ampere zaś produkowana była w zakładach Samsunga i korzystała ze starszego standardu GDDR6.