NVIDIA pozamiatała. Kontroluje już 94% rynku kart graficznych
Chociaż Zieloni od jakiegoś czasu skupiają się na akceleratorach AI generujących miliardowe zyski, to mimo wszystko nie zapominają też o rynku PC.
Najnowszy raport analityków grupy Jon Peddie Research pokazuje, że NVIDIA jeszcze bardziej umocniła swoją dominującą pozycję na rynku kart graficznych. W drugim kwartale 2025 roku udział firmy wzrósł do 94% wszystkich dostaw, co oznacza wzrost o 2,1% względem poprzedniego kwartału, gdy producent ten notował już imponujące 92%.
Zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy nie są żadną realna konkurencją
AMD posiada jedynie około 6% udziałów i w tym samym okresie straciło 2,1%, co sugeruje, że cała różnica przejęta została przez Zielonych. Zwłaszcza, gdy Intel pozostaje marginalnym graczem, mającym mniej niż 1% dostaw na rynku dedykowanych kart graficznych.
Za wzrost popularności NVIDII odpowiada rodzina Blackwell, czyli seria GeForce RTX 5000. Amerykanie zaoferowali szereg modeli we wszystkich segmentach cenowych. W tym samym czasie AMD za sprawą serii Radeon RX 9000 jest gotowe tylko do walki w nisko-średniej półce, kompletnie nie mając nic do zaoferowania dla osób szukających najwyższej wydajności.
Rynek kart graficznych wygląda obecnie na zdrowy - w drugim kwartale dostarczono 11,6 miliona kart graficznych. To wyraźny wzrost w porównaniu do średniej z ostatnich dziesięciu lat, która wynosiła 5,7 mln. Co ciekawe, tradycyjnie drugi kwartał bywa okresem słabszym pod względem sezonowości, jednak tym razem rynek odbił wyjątkowo mocno.
Jon Peddie Research zwróciło też uwagę, że ceny kart ze średniej i niższej półki spadły, podczas gdy modele high-end podrożały i szybko znikały ze sklepów. Uznano to za nietypowe zjawisko jak na ten okres roku, tłumacząc je spodziewanymi podwyżkami cen wynikającymi z ceł i wcześniejszymi zakupami klientów chcących się przed tym zabezpieczyć.