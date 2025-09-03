NVIDIA pozamiatała. Kontroluje już 94% rynku kart graficznych

Najnowszy raport analityków grupy Jon Peddie Research pokazuje, że NVIDIA jeszcze bardziej umocniła swoją dominującą pozycję na rynku kart graficznych. W drugim kwartale 2025 roku udział firmy wzrósł do 94% wszystkich dostaw, co oznacza wzrost o 2,1% względem poprzedniego kwartału, gdy producent ten notował już imponujące 92%.

Zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy nie są żadną realna konkurencją

AMD posiada jedynie około 6% udziałów i w tym samym okresie straciło 2,1%, co sugeruje, że cała różnica przejęta została przez Zielonych. Zwłaszcza, gdy Intel pozostaje marginalnym graczem, mającym mniej niż 1% dostaw na rynku dedykowanych kart graficznych.

Za wzrost popularności NVIDII odpowiada rodzina Blackwell, czyli seria GeForce RTX 5000. Amerykanie zaoferowali szereg modeli we wszystkich segmentach cenowych. W tym samym czasie AMD za sprawą serii Radeon RX 9000 jest gotowe tylko do walki w nisko-średniej półce, kompletnie nie mając nic do zaoferowania dla osób szukających najwyższej wydajności.

Rynek kart graficznych wygląda obecnie na zdrowy - w drugim kwartale dostarczono 11,6 miliona kart graficznych. To wyraźny wzrost w porównaniu do średniej z ostatnich dziesięciu lat, która wynosiła 5,7 mln. Co ciekawe, tradycyjnie drugi kwartał bywa okresem słabszym pod względem sezonowości, jednak tym razem rynek odbił wyjątkowo mocno.