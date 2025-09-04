AMD sięga po Transformersy. Zobaczymy je w ramach RDNA 5

AMD szykuje się powoli do wprowadzenia kolejnej generacji kart graficznych Radeon opartych na architekturze RDNA 5, a ich wewnętrzne nazwy kodowe mogą zaskoczyć. Dotychczas Czerwoni stosowali różne motywy - modele dla graczy nazywane były od gatunków ryb, a układy dla centrów danych od gwiazd. W przypadku RDNA 4 nie ujawniono żadnych ciekawszych nazw, ale przy RDNA 5 firma postawiła na inspirację światem Transformersów.

Część z nich użyta zostanie w konsolach Xbox i PlayStation

Trzy znane już oznaczenia to Alpha Trion, Ultra Magnus oraz Orion Pax. Pierwszy z nich, Alpha Trion, według Transformers Wiki jest jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych bohaterów uniwersum. To sugeruje, że AMD może wykorzystać tę nazwę dla flagowego GPU.

Ultra Magnus to z kolei postać przedstawiana jako żołnierz podporządkowany rozkazom, unikający przywódczej roli. Opis ten pasowałby do układu ze średniej lub niższej półki. Pojawiają się też głosy, że Ultra Magnus może być nazwą kodową APU dla następnej konsoli Xbox.

Orion Pax, czyli sam Optimus Prime, to najbardziej rozpoznawalny z Autobotów. Nazwa ta prawdopodobnie związana będzie z jednym z mocniejszych chipów. Podobnie jak w przypadku Magnusa, on także ma być powiązany z konsolami - tym razem z następną generacją PlayStation.