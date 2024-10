To maleństwo jest dla graczy. Pojemności nie zabraknie

Co prawda w smartfonach od lat widać wyraźne wypieranie slotu na karty pamięci. Wygląda jednak na to, że ich miejsce jest gdzie indziej - w handheldach.

Wiele osób słysząc o grach wideo myśli o PC lub konsolach stacjonarnych od Sony i Microsoftu. Jednak w ostatnich latach widać wyraźnie, że na popularności zyskują konsole przenośne. Dowodem na to jest sukces Nintendo Switch czy Valve Steam Deck oraz zatrzęsienie dostępnych dla nich alternatyw.

Patriot Viper Gaming V30 A2 to pojemność nawet do 1 TB

Tym samym producenci zauważają potencjał, jaki drzemie w dodatkach dla mobilnych graczy. Dzisiaj pochylimy się nad propozycją amerykańskiej firmy Patriot która rozszerzyła swoje portfolio o nowe karty pamięci.

Patriot Viper Gaming V30 A2 to karta pamięci typu microSD zaprojektowana z myślą o handheldach. Korzysta ona z interfejsu UHS-I, a oprócz tego jak sama nazwa wskazuje może pochwalić się klasami U3, A2, V30. Deklarowana wydajność sięga do 100 MB/s dla odczytu i do 90 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Gorzej wyglądają transfery losowe, wynoszące kolejno do 4000 i 2000 IOPS. Nadrabiane jest to jednak dużymi pojemnościami - od 128 GB do 1 TB. Pozwala to na przechowywanie kilku gier AAA równocześnie, zachowując dodatkowo miejsce na muzykę, filmy i zdjęcia oraz inne aplikacje.

Karty Patriot Viper Gaming V30 A2 mają trafić do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale powinno być przystępnie cenowo. Producent daje nam 2 lata gwarancji.

Źródło zdjęć: Patriot

Źródło tekstu: Patriot, oprac. włąsne