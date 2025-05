NVIDIA RTX Pro 6000 przetestowany. Jest szybszy niż GeForce RTX 5090

Karta NVIDIA RTX Pro 6000 do zastosowań profesjonalnych znalazła się już w pierwszych rękach, a w efekcie pojawiły się jej testy wydajności. Nie należy się jednak spodziewać wielu recenzji, jako że to nie jest sprzęt dla Kowalskich i Nowaków, a Zieloni nie planują rozsyłania go do redakcji i youtuberów.