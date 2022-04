Intel ARC A310: Nadciąga najtańsza karta graficzna na rynku?

Szukasz taniej, acz nowej karty graficznej? W takim razie warto wstrzymać się z zakupami. Zgodnie z najnowszymi informacjami Intel szykuję na ten rok jeszcze jeden podstawowy układ - ARC A310.

Od niedawna na rynku kart graficznych mamy nowego gracza - Intela. Niebiescy dołączyli do AMD oraz NVIDII, chcąc zawalczyć o kawałek tortu wartego miliardy dolarów. Jak na razie zaprezentowane zostały wyłącznie podstawowe układy ARC Alchemist A350M i A370M, które mają trafić do laptopów. Jednak jeszcze w tym roku pojawią się serie ARC 5 i ARC 7 oraz karty graficzne do komputerów stacjonarnych.

Intel planuje atak na niski i średni segment cenowy

Wewnętrzne testy nadciągających kart graficznych Intela muszą być najwyraźniej udane, gdyż w firmie miejsce miał spory awans, o którym pisaliśmy wczoraj. Wygląda jednak na to, że Amerykanie nie odkryli jeszcze wszystkich swoich kart. Pojawiły się bowiem doniesienia o kolejnych, nieznanych do tej pory układach.

W chińskiej części internetu, dokładniej na platformie bilibili, mówi się o układzie Intel ARC Alchemist A310. Ma być to nisko pozycjonowana propozycja do komputerów stacjonarnych. Mowa o wydajnościowym odpowiedniku Radeona RX 6400, który właśnie trafił do sklepów. A więc karcie graficznej do rozdzielczości Full HD i starszych gier, produkcji niezależnych oraz tytułów sieciowych.

Zakładać należy, że GPU zostanie przycięte z 8 do 6 lub 4 rdzeni Xe, co przełoży się na 96 lub 64 jednostki wykonawcze. W przypadku pamięci VRAM mowa o 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. To zaś oznacza niski pobór mocy. W skrócie mowa o desktopowym odpowiedniku laptopowego Intel ARC A330M.

To samo źródło twierdzi, że zna przybliżoną wydajność wyższych modeli intelowskich kart graficznych. Układ ARC A750 ma być konkurencją dla GeForce RTX 3060, zaś ARC A580 ma być lepszy niż Radeon RX 6600.

Jak na razie nie wiadomo kiedy układy Intel ARC Alchemist trafią do sklepów. Niebiescy zdradzili do tej pory tylko plany wypuszczenia limitowanej edycji latem tego roku - będą to zapewne modele referencyjne. Na rozwiązania z chłodzeniami od firm trzecich poczekamy prawdopodobnie do trzeciego kwartału 2022 roku.

Źródło zdjęć: bilibili, Intel,

Źródło tekstu: bilibili, oprac. własne