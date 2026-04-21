Polacy szturmują Jysk. Tylko 180 zł, w IKEA siedem stów za taki

Kup fotel komputerowy dla gracza, a potem płacz

Nie od dziś wiadomo, że zdecydowana większość foteli komputerowych to niskiej jakości materiały, drąca się derma i nieustanne problemy z higieną. Polskie sklepy ochoczo windują ceny tego badziewia, tak jakby wypchane było płatkami złota. A potem zastanawiasz się, czy to tobie coś walnęło w plecach, czy to fotel wydał ostatni trzask agonii.

O wiele mądrzejszym wyborem są przewiewne krzesła biurowe, do których nie przykleimy się spoconym ciałem w wakacje i które z racji bardziej filigranowego oparcia zajmą znacznie mniej przestrzeni w pomieszczeniu... a przynajmniej optycznie. Rezygnacja z materiałów skóropodobnych zaowocowała tutaj o wiele dłuższą trwałością i prostszą konserwacją. Wystarczy przejechać odkurzaczem, a jakby zapadło się z wyklepania siedzisko, przejeżdżamy je parownicą do ubrań i gąbka jak nowa.

Czy Jysk przyćmi ikeową legendę?

Crème de la crème takiego stylu i trwałości oraz na swój sposób rynkowy standard to fotel legenda, jego dostojność Markus — dostępny w sieci sklepów IKEA. I wszystko by było w porządku, gdyby nie jego cena. 699 zł to często wartość przekraczająca nasz budżet i niezależnie do tego, jaki by dobry Markus nie był, trzeba szukać czegoś tańszego.

W Jysk mówimy przy tym nawet nie o połowie ceny Markusa, lecz w ostatniej promocji zaledwie 1/4. Mowa o fotelu biurowym Billum, którego cena została obniżona o 51% z 369 zł do zaledwie 180 zł.

Ikea Markus po lewej i Jysk Billum po prawej

Krzesło ma stalową podstawę, co nie jest standardem przy tak ekstremalnie niskiej cenie, a do jego wykończenie wykorzystano przewiewną poliestrową siateczkę, która okala zarówno dolną część oparcia, jak i grube, mięsiste siedzisko. Natomiast dla ograniczenia zabrudzeń z różnego rodzaju preparatów do włosów zagłówek pokryty został łatwozmywalną ekoskórą.

Fotel dedykowany jest osobom o masie do 110 kg, minimalna wysokość siedziska to 46 cm, a maksymalna wynosi 57 cm. Kółka mają opcję blokady, nie zabrakło podłokietników, a bezstopniowy mechanizm regulacji pochylenia zapewnia wysoki komfort nawet przy długiej pracy.

Taki fotel zdecydowanie mniej zagraca optycznie małe pomieszczenia