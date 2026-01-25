Może i jest to kawał kloca, ale w świetnej cenie i wiele osób bez takiego nie rusza się z domu

Ewentualnie podczas dłuższych wyjazdów w sytuacji, w której wychodzisz z założenia, że powerbank powinien być jak garaż z blachy falistej: pojemny i tani. W tym przypadku za 79 zł dostaniesz naprawdę porządny sprzęt. Warto jednak pamiętać, że cena ta jest promocyjna i nie utrzyma się wiecznie.

JoyRoom Powerbank 20000mAh

Jest to powerbank o pojemności 20 000 mAh, czego raczej się już domyśliliście, ponieważ padło to kilka razy w tekście. Nowością będzie jednak to, że oferuje on moc wyjściową do 22,5 W i obsługuje zarówno QC, jak i PD. Na pochwałę zasługuje także ekran OLED, który wyświetla jego poziom naładowania baterii w procentach.

Do dyspozycji mamy natomiast 2 porty USB-A, oraz USB-C, które pozwala także na ładowanie urządzenia. Do tego posłużyć może także port microUSB, który może się przydać w sytuacjach awaryjnych. A wszystko to za jedyne 79 zł.