Sprzęt

Było 179, jest 69,99 zł. To ostatnia okazja przed Wigilią, a przyda się po niej

A właściwie nie po samej wigilii, a po całych świętach. Najlepiej wręcz na nowy rok.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:26
1
Telepolis.pl
Było 179, jest 69,99 zł. To ostatnia okazja przed Wigilią, a przyda się po niej

Mowa tu oczywiście o słuchawkach. I to nie byle jakich, a sportowych, ze specjalnymi uchwytami na uszy, aby nam przypadkiem nie wypadły podczas biegu, czy innych ćwiczeń, które oczywiście zaczniemy zaraz po świętach w ramach zrzucenia zbędnych kilogramów i postanowień noworocznych. 

JLAB Go Air Sport 2 109 zł taniej

JLAB Go Air Sport 2

Było 179, jest 69,99 zł. To ostatnia okazja przed Wigilią, a przyda się po niej

Wiadomo, jak to z tymi postanowieniami jest, ale przynajmniej słuchawki nie kosztują fortuny, a jedyne 69,99 zł i zawsze się przydadzą. W końcu oferują bardzo długi czas pracy na baterii. Mowa tu o 9 godzinach ciągłego słuchania muzyki oraz o 35 godzinach z wykorzystaniem etui ładującego.

Nie zawodzi także odporność. Dzięki normie IP55 są one odporne na kurz, deszcz, krew, pot, łzy i inne tego typu sprawy, które są podobno standardem przy uprawianiu sportu — nie wiem, nigdy nie próbowałem. Tym samym wiem, że nie są to słuchawki dla mnie, ale może idealnie sprawdzą się dla Ciebie

JLAB Go Air Sport 2 109 zł taniej

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, JLAB