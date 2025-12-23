Było 179, jest 69,99 zł. To ostatnia okazja przed Wigilią, a przyda się po niej

Mowa tu oczywiście o słuchawkach. I to nie byle jakich, a sportowych, ze specjalnymi uchwytami na uszy, aby nam przypadkiem nie wypadły podczas biegu, czy innych ćwiczeń, które oczywiście zaczniemy zaraz po świętach w ramach zrzucenia zbędnych kilogramów i postanowień noworocznych.

JLAB Go Air Sport 2

Wiadomo, jak to z tymi postanowieniami jest, ale przynajmniej słuchawki nie kosztują fortuny, a jedyne 69,99 zł i zawsze się przydadzą. W końcu oferują bardzo długi czas pracy na baterii. Mowa tu o 9 godzinach ciągłego słuchania muzyki oraz o 35 godzinach z wykorzystaniem etui ładującego.

Nie zawodzi także odporność. Dzięki normie IP55 są one odporne na kurz, deszcz, krew, pot, łzy i inne tego typu sprawy, które są podobno standardem przy uprawianiu sportu — nie wiem, nigdy nie próbowałem. Tym samym wiem, że nie są to słuchawki dla mnie, ale może idealnie sprawdzą się dla Ciebie.