Było 179, jest 69,99 zł. To ostatnia okazja przed Wigilią, a przyda się po niej
A właściwie nie po samej wigilii, a po całych świętach. Najlepiej wręcz na nowy rok.
Mowa tu oczywiście o słuchawkach. I to nie byle jakich, a sportowych, ze specjalnymi uchwytami na uszy, aby nam przypadkiem nie wypadły podczas biegu, czy innych ćwiczeń, które oczywiście zaczniemy zaraz po świętach w ramach zrzucenia zbędnych kilogramów i postanowień noworocznych.
JLAB Go Air Sport 2
Wiadomo, jak to z tymi postanowieniami jest, ale przynajmniej słuchawki nie kosztują fortuny, a jedyne 69,99 zł i zawsze się przydadzą. W końcu oferują bardzo długi czas pracy na baterii. Mowa tu o 9 godzinach ciągłego słuchania muzyki oraz o 35 godzinach z wykorzystaniem etui ładującego.
Nie zawodzi także odporność. Dzięki normie IP55 są one odporne na kurz, deszcz, krew, pot, łzy i inne tego typu sprawy, które są podobno standardem przy uprawianiu sportu — nie wiem, nigdy nie próbowałem. Tym samym wiem, że nie są to słuchawki dla mnie, ale może idealnie sprawdzą się dla Ciebie.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.