JBL chce 389 zł, ale dziś możesz kupić za 169 zł

Porządne słuchawki nauszne to wydatek około 400 zł, jeśli mówimy o po prostu przyjemnie grającym sprzęcie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:29
Dlatego też sytuacja, w której urządzenie z tej półki jakościowej można kupić za 169 zł, jest prawdziwą okazją. Przyznam się bez bicia, że gdyby nie to, że mam już słuchawki nauszne z tego segmentu, to właśnie kończyłbym zamówienie i dopiero po tym pisał Wam o tej okazji. Zwłaszcza że JBL Tune 720BT oferują przy tym naprawdę sporo wartości dodanej.

JBL Tune 720BT Potężna bateria na 76 godzin

Chociaż trzeba na samym wstępie uczciwie zaznaczyć jeden, wyraźny brak w tej konstrukcji: nie znajdziemy tu ANC. Redukcja hałasu będzie więc taka, jaką zapewniają uszy zasłonięte samymi słuchawkami. Jest tu jednak bateria, która pozwala na 76 godzin pracy. To ponad 3 doby słuchania muzyki, lub jeśli robimy to w dni robocze, podczas 8-godzinnej zmiany, to wystarczy na niemal 2 tygodnie. Łatwo zapomnieć o ładowarce w takim wypadku. Samą energię uzupełnimy w nich przy pomocy portu USB-C.

Co więcej, możemy podłączyć do nich dwa źródła dźwięku jednocześnie i przełączać się pomiędzy nimi dedykowanym przyciskiem na obudowie. Same słuchawki są bezprzewodowe, jednak możemy ich używać także jako odbiorników przewodowych dzięki złączu Jack 3.5 mm. A wszystko to za jedyne 169 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

