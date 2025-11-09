JBL chce 389 zł, ale dziś możesz kupić za 169 zł

Dlatego też sytuacja, w której urządzenie z tej półki jakościowej można kupić za 169 zł, jest prawdziwą okazją. Przyznam się bez bicia, że gdyby nie to, że mam już słuchawki nauszne z tego segmentu, to właśnie kończyłbym zamówienie i dopiero po tym pisał Wam o tej okazji. Zwłaszcza że JBL Tune 720BT oferują przy tym naprawdę sporo wartości dodanej.

JBL Tune 720BT

Chociaż trzeba na samym wstępie uczciwie zaznaczyć jeden, wyraźny brak w tej konstrukcji: nie znajdziemy tu ANC. Redukcja hałasu będzie więc taka, jaką zapewniają uszy zasłonięte samymi słuchawkami. Jest tu jednak bateria, która pozwala na 76 godzin pracy. To ponad 3 doby słuchania muzyki, lub jeśli robimy to w dni robocze, podczas 8-godzinnej zmiany, to wystarczy na niemal 2 tygodnie. Łatwo zapomnieć o ładowarce w takim wypadku. Samą energię uzupełnimy w nich przy pomocy portu USB-C.

Co więcej, możemy podłączyć do nich dwa źródła dźwięku jednocześnie i przełączać się pomiędzy nimi dedykowanym przyciskiem na obudowie. Same słuchawki są bezprzewodowe, jednak możemy ich używać także jako odbiorników przewodowych dzięki złączu Jack 3.5 mm. A wszystko to za jedyne 169 zł.