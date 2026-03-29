Jaki będzie nowy składak Huaweia? To nie Pura X2
Nowy składak Huaweia będzie miał jednak inną nazwę niż przypuszczaliśmy. Wygląda na to, że chiński producent szykuje kolejną już zmianę nazewnictwa w segmencie składanych smartfonów.
Pura X2 nie powstanie, ale składak będzie
Nie będzie to pierwsza tego typu zmiana. W zeszłym roku branża oczekiwała, że nowym telefonem z klapką będzie model Pocket 3. Zamiast niego zobaczyliśmy jednak składaną Purę z jej dość oryginalnym kształtem. Tak samo następcą Huawei Mate XT nie został Huawei Mate XT2, tylko model Mate XTs. Wygląda na to, że tym razem nie zobaczymy telefonu Pura X2. Jeszcze dwa tygodnie wyciekły jego pierwsze rendery - te na naszym obrazku tytułowym
Jak zatem będzie się nazywać nowy smartfon? Tutaj pewności nie mamy. W chińskiej części Internetu najwięcej zwolenników mają Pura Fold i Pura S. Niewykluczone jednak, że sam Huawei nie jest jeszcze pewny, bo nowa nazwa ma być znana na początku kwietnia. Nowy telefon ma mieć też nieco większy wyświetlacz niż jego poprzednik. Mamy też zobaczyć duży skok pod względem parametrów technicznych.