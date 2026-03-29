Sprzęt

Jaki będzie nowy składak Huaweia? To nie Pura X2

Nowy składak Huaweia będzie miał jednak inną nazwę niż przypuszczaliśmy. Wygląda na to, że chiński producent szykuje kolejną już zmianę nazewnictwa w segmencie składanych smartfonów.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 20:38
Pura X2 nie powstanie, ale składak będzie

Nie będzie to pierwsza tego typu zmiana. W zeszłym roku branża oczekiwała, że nowym telefonem z klapką będzie model Pocket 3. Zamiast niego zobaczyliśmy jednak składaną Purę z jej dość oryginalnym kształtem. Tak samo następcą Huawei Mate XT nie został Huawei Mate XT2, tylko model Mate XTs. Wygląda na to, że tym razem nie zobaczymy telefonu Pura X2. Jeszcze dwa tygodnie wyciekły jego pierwsze rendery - te na naszym obrazku tytułowym

Jak zatem będzie się nazywać nowy smartfon? Tutaj pewności nie mamy. W chińskiej części Internetu najwięcej zwolenników mają Pura Fold i Pura S. Niewykluczone jednak, że sam Huawei nie jest jeszcze pewny, bo nowa nazwa ma być znana na początku kwietnia. Nowy telefon ma mieć też nieco większy wyświetlacz niż jego poprzednik. Mamy też zobaczyć duży skok pod względem parametrów technicznych. 

huawei składany smartfon nowy telefon zginane telefony huawei pura x2
Źródła zdjęć: Superdimensional weibo