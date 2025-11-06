Odkurzacze Roomba znikną? iRobot u progu bankructwa

Firma iRobot istnieje już od 35 lat. Od początku zajmowała się robotyką, skupiając się przede wszystkim na urządzeniach domowych. Najbardziej znana jest z automatycznych odkurzaczy. Chociaż marka nie była na tym rynku pierwsza, to z pewnością wprowadziła inteligentne odkurzacze na salony. Dzisiaj, wobec ogromnej konkurencji, głównie z Chin, stoi na skraju bankructwa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy to koniec marki iRobot?

Firma nie ukrywa, że nie tylko kończą jej się opcje, ale kończą się też pieniądze. Jeszcze w 2024 roku miała zostać kupiona przez Amazon za kwotę 1,4 mld dolarów, ale do transakcji ostatecznie nie doszło. Na drodze stanęli europejscy urzędnicy, którzy nie byli skłonni zgodzić się na fuzję.

Chociaż trwały poszukiwania innego nabywcy, to próby te spełzły na panewce. Zainteresowani oferowali dużo mniej, niż wynosiła rynkowa wartość firmy. Ostatecznie doszło do zwolnienia niemal 1/3 pracowników. Ze stanowiska ustąpił też ówczesny prezes firmy.

Nie ma czemu się dziwić takiemu obrotowi spraw. Firma iRobot tonie w długach. Sprawa jest prosta — jeśli nie uda się znaleźć nabywcy lub inwestora, to twórcy odkurzaczy Roomba będą musieli znacząco ograniczyć swoją działalność i szukać ratunku przed ewentualnym bankructwem.