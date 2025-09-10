Sprzęt

iPhone 17 po pierwszych testach. Hejterzy będą wniebowzięci

iPhone 17 trafił już do pierwszych testerów. Czego wyniki już teraz możemy obserować. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:21
iPhone 17 po pierwszych testach. Hejterzy będą wniebowzięci

Oczywiście stworzenie recenzji urządzenia w zaledwie jeden dzień nie jest możliwe. Można jednak w tym czasie przeprowadzić testy syntetyczne. I tak iPhone 17 uzyskał wynik 3608 w teście jednordzeniowym i 8810 w teście wielordzeniowym. Czy to dobry wynik? Jasne, że tak. Problem w tym, że zaledwie o 10% lepszy w teście jednordzeniowym, niż iPhone 16. W teście wielordzeniowym również różnica jest niewielka i wynosi 11%.

iPhone 17 niewiele wydajniejszy, niż iPhone 16

Oczywiście rdzenie procesora w APU to nie wszystko. Jest jeszcze układ graficzny. Tu różnica jest już znacznie większa, ponieważ dobija do 30%. Pamiętajmy także, że wydajność to nie wszystko. Sam mam iPhone 16 z Apple A18 i iPad gen. 10 z Apple A14. I nie widzę większej różnicy w działaniu tych urządzeń. W obydwu przypadkach jest szybko, wydajnie i błyskawicznie podczas normalnej obsługi.

iPhone 17 to natomiast nieco większy i zdecydowanie lepszy ekran niż w poprzedniku, a także pojemniejsza bateria i poprawiony aparat. Czy zmiana z iPhone 16 ma sens? Raczej nie. Jednak właściciele starszych modeli jak np. iPhone 13/14 powinni już się zainteresować nowszym urządzeniem, ponieważ ceny iPhone 16 i 17 są takie same. Czasy rewolucyjnych zmian mamy za sobą. Także w gonieniu za cyferkami.

