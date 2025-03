iPhone 14 kupisz dziś w bardzo przyjemnej promocji. Flagowiec Apple w cenie średniaka

Dlatego też poszukując porządnego smartfona w rozsądnej cenie, warto albo patrzeć na segment średniaków, albo starszych flagowców sprzed kilku generacji. Zwłaszcza że coraz to nowsze i szybsze procesory nie odbijają się szczególnie na szybkości pracy naszych smartfonów . Tak naprawdę jeśli nie obrabiamy na nich zaawansowanej grafiki, ani nie montujemy za ich pomocą filmów, to nie odczujemy potęgi coraz to nowszych układów w nich montowanych.

iPhone 14

Dlatego też stary, dobry iPhone 14 wciąż jest świetnym wyborem. Zwłaszcza dla osób poszukujących smartfona w świetnej cenie. Owszem, nie odpalimy na nim nowego Assassin’s Creed. Z drugiej strony właściciele iPhone 15 Pro, czy iPhone 16 również zbyt często tego nie robią. Dostajemy za to świetnego smartfona z wybitnym aparatem. I jeśli już miałbym wskazać jakąś konkretną wadę tego modelu, to byłby to brak USB-C. Nie jest to jednak coś dyskwalifikującego. Zwłaszcza że iPhone 14 w wersji 128 GB możecie dziś kupić za jedyne 2399 złotych. Czyli mniej więcej za tyle, ile kosztuje porządny średniak z Androidem. Różnica jest taka, że iPhone najprawdopodobniej będzie otrzymywał aktualizacje dłużej od nich.