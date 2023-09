Thunderbolt 5, czyli jeden przewód by rządzić wszystkimi

Monitor, peryferia i zasilanie podłączane jednym przewodem do laptopa? Tak, to możliwe! Wszystko dzięki nowemu standardowi Thunderbolt 5.

Starsi czytelnicy Telepolis z pewnością pamiętają czasy, gdy w każdym domu była szuflada z plątaniną przewodów i ładowarek. Zasadniczo każdy producent telefonów miał swoje unikalne złącze do ładowania i transmisji danych. Aktualnie sprawę rozwiązuje w większości przypadków USB typu C.

Pierwsze sprzęty z Thunderbolt 5 pojawią się w 2024 roku

Podobne rozwiązanie dla komputerów próbuje spopularyzować Intel. A wszystko za sprawą standardu Thunderbolt, który przeważnie zawsze wyprzedza zwykłe USB. A tak się składa, że zaprezentowano właśnie nową generację, czyli Thunderbolt 5. Zmiany są spore i skierowane do graczy oraz twórców treści.

Wśród najważniejszych nowości Thunderbolt 5 należy wymienić dwukierunkową przepustowość do 80 Gbps oraz ładowanie urządzeń z mocą do 240 W. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia przepustowości do 120 Gbps z wykorzystaniem trybu Bandwidth Boost.

Oznacza to trzy razy lepszą wydajność niż w Thunderbolt 4 i o połowę większą przepustowość niż w przypadku DisplayPort 2.1. W efekcie Thunderbolt 5 obsługuje do dwóch monitorów 6K, trzech monitorów 4K 144 Hz lub monitory 8K z HDR.

Z nowego standardu skorzystają też użytkownicy przenośnych pamięci. Thunderbolt 5 oferuje bowiem dwukrotnie większa przepustowość PCI Express, przechodząc z 32 Gbps (PCIe 3.0) do 64 Gbps (PCIe 4.0). Innymi słowy zewnętrzne SSD będą jeszcze wydajniejsze. Ale rozwiązania PCIe 5.0 nadal będą ograniczone.

Aktualnie obsługa Thunderbolt 5 będzie wymagała zastosowania dodatkowego układu Barlow Ridge. Oznacza to jednak, że nowy standard będą mogły zaoferować nie tylko urządzenia z procesorami Intela, ale również AMD czy na bazie ARM. Niebiescy nadal nie zamierzają pobierać za to opłaty licencyjnej.

Thunderbolt 5 będzie wstecznie kompatybilny ze standardem Thunderbolt 3/4, USB 3.x/4.x oraz DisplayPort 2.1. Przewiduje się, że pierwsze komputery i akcesoria z tym rozwiązaniem pojawią się w 2024 roku.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne