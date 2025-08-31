Sprzęt

Intel znalazł sposób, jak zwiększyć wydajność procesorów

Intel szuka sposobów na zwiększenie wydajności swoich procesorów. Jednym z nich ma być opatentowana właśnie technologia Software Defined Super Cores (SDC).

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:29
1
Intel ma aktualnie sporo do nadrobienia w kwestii wydajności swoich procesorów. AMD odjechało Niebieskim, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki osiągane w grach. Intel obiecuje poprawę i przy okazji szykuje nowe rozwiązania, które mają poprawić moc obliczeniową. Jednym z nich jest Software Defined Super Cores (SDC).

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel patentuje nowe rozwiązanie

Jeden z patentów Intela opisuje rozwiązanie o nazwie Software Defined Super Cores (SDC). To ma na celu zwiększyć wydajność jednordzeniową poprzez połączenie rozwiązać software'owych i hardware'owych.

Intel chce dzielić zadania na kilka rdzeni, ale tak, aby działały one jak jeden, większy rdzeń, i tak też były widziane przez system operacyjny. Chociaż brzmi to trochę jak wielowątkowość, to w praktyce ma działać na nieco innych zasadach. To trochę tak, jakby jedna osoba miała cztery ręce i cztery nogi do pracy. To nadal jedna osoba, ale zdolna do wykonywania większej liczby obowiązków.

Problemem jest odpowiednie rozdzielanie zadań między poszczególnymi rdzeniami. To wymagałoby prawdopodobnie odpowiednich instrukcji, wprowadzonych na poziomie systemu operacyjnego, np. Windowsa.

Takie rozwiązanie mogłoby znacząco poprawić wydajność jednowątkową, szczególnie słabszych rdzeni Efficiency. Jednocześnie nie wymagałoby się zwiększania ich taktowania, co przekładałoby się na większe zużycie energii. Nie zmienia to faktu, że na razie jest to tylko patent i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie wykorzystany w komercyjnych procesorach.

Image
telepolis
Intel procesory Software Defined Super Cores Intel Software Defined Super Cores Intel SDC
Zródła zdjęć: Tupungato / Shutterstock.com
Źródła tekstu: VideoCardz, wccftech