Intel Core i9-14900K pręży muskuły w najnowszych testach

Intel Core i9-14900K pojawił się w bazie programu CPU-Z, w który sprawdzono jego wydajność. Wzrost względem poprzednika jest zauważalny, ale nie powala.

W tym roku, prawdopodobnie jeszcze w październiku, do sprzedaży trafi 14. generacja procesorów Intela, określana mianem Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa sugeruje, będzie to tylko odświeżenie wcześniejszej serii. W większości przypadku nowe układy zyskają tylko wyższe taktowania. Pomimo tego model Core i9-14900K pokazuje zauważalny wzrost wydajności względem poprzednika.

Wydajność Intel Core i9-14900K

Wynik procesora Intel Core i9-14900K pojawił się w bazie popularnego programu CPU-Z. Ma on wbudowany benchmark, za pomocą którego sprawdzono wydajność układu. Okazuje się, że w teście jednowątkowym zdobywa on około 978 punktów, co w zestawieniu z Core i9-13900K stanowi wynik o mniej więcej 10 proc. lepszy. Core i9-14900K pokonuje nawet model Core i9-13900KS, który przecież też ma podwyższone taktowanie o 200 MHz.

Jeśli chodzi o test wielowątkowy, to tutaj układ 14. generacji może pochwalić się wynikiem 18118,5 punktów. Dla porównania i9-13900K zdobywa w tym samym benchmarku około 17167,5 punktów. Znowu wynik lepszy, ale już tylko o 5,5 proc.

Według plotek Core i9-14900K ma być jednym z tych układów, który przy okazji odświeżenia nie doczeka się większej liczby rdzeni. Zamiast tego Intel zaoferuje procesor z taktowaniem podwyższonym o 200 MHz. Najwyraźniej usprawnień jest więcej, bo wzrost wydajności może nie powala, ale jednak jest zauważalny. Pamiętajcie jednak, że to tylko jeden benchmark, więc nie warto wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Zobacz: HWMonitor obsługuje już procesory z przyszłości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lukmanazis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware