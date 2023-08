Procesory Intel Core 14. generacji zaczęły pojawiać się w sklepach

Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafią procesory Intel Core 14. generacji. Chociaż nie znamy dokładnej daty, to układy zaczęły pojawiać się w pierwszych sklepach.

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Core 14. generacji. Od dawna wiemy, że trafią one na sklepowe półki jeszcze w tym roku. Jednak niektóre firmy wyprzedziły faktu i już prezentują je na swoich stronach. Jedną z nich jest ukraiński Telemart, który przy okazji ujawnia specyfikację układów.

Procesory Intel Raptor Lake Refresh

Do tej pory pojawiało się wiele plotek na temat specyfikacji procesorów Intel Raptor Lake Refresh, ale brakowało jakiegoś potwierdzenia. To przyszło za sprawą ukraińskiego sklepu Telemart. Nadal nie jest to w 100 proc. pewne źródło, ale to jednak kolejne potwierdzenie tego, co mają oferować nowe układy.

W sklepie pojawiły się trzy modele procesorów Intel Core 14. generacji: Core i9-14900K, Core i7-14700K oraz Core i5-14600K. Wszystkie to warianty ze zintegrowanymi GPU oraz odblokowanymi mnożnikami. Niestety, zapowiada się, że zmian nie będzie wiele. Niektóre modele otrzymają raptem podwyższone taktowanie.

Tak będzie w przypadku modeli Core i9-14900K oraz Core i5-14600K. Pierwszy będzie miał o 200 MHz wyższe taktowanie bazowe i w Boost w porównaniu z modelem 13. generacji. Z kolei drugi ma identyczny zegar bazowy, ale o 200 MHz wyższy zegar Boost.

Najwięcej zmian przejdzie procesor Core i7-14700K. Ten nie tylko będzie o 200 MHz wyższej taktowany w Boost, ale dodatkowo otrzyma cztery energooszczędne rdzenie E. Tym samym konfiguracja 8+8 zamieni się w 8+12, co powinno przełożyć się na trochę lepszą wydajność, chociaż wiele zależy od zastosowania.

Według plotek procesory Intel Core 14. generacji (Raptor Lake Refresh) zadebiutują w październiku tego roku.

Zobacz: AMD potwierdza. To koniec kart graficznych Radeon RX 7000

Zobacz: Windows z potrzebną nowością. Aż dziw, że dopiero teraz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware