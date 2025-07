x-kom szaleje, ale masz mało czasu, bo liczba sztuk jest mocno ograniczona

A wręcz bardzo szybkim, ponieważ towar znika jak woda. A jest nim niezwykle pojemny i jeszcze szybszy dysk SSD pod złącze M2, a dokładniej ADATA LEGEND 860 , którego możecie dziś kupić za 409 zł . Promocja ta teoretycznie potrwa do 22:00, jednak biorąc pod uwagę, że w zaledwie 30 minut od jej startu już sprzedały się 82 sztuki na 350 dostępnych , to nie ma szans, żeby dotrwała ona tak długo.

ADATA LEGEND 860

Nośnik ten oferuje aż 2 TB przestrzeni na pliki przy prędkości odczytu 6000 MB/s i zapisu 5000 MB/s. Jest to możliwe dzięki interfejsowi PCIe 4.0. Tym samym świetnie pasuje nie tylko do PC, ale także jako pamięć do konsoli PlayStation 5. A wszystko to za jedyne 409 zł.