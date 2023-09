HWMonitor obsługuje już procesory z przyszłości

Znany wśród entuzjastów program HWMonitor otrzymał aktualizację, dzięki której obsługuje procesory z przyszłości.

HWMonitor to program, który powinien znać każdy miłośnik hardware'u. Sami używamy go w redakcji Telepolis, między innymi do pomiaru temperatur kart graficznych. Aplikacja właśnie doczekała się aktualizacji, która wprowadza obsługę procesorów z przyszłości.

Aktualizacja HWMonitor

HWMonitor został zaktualizowany do wersji 1.52. Ta przynosi kilka ważnych zmian, w tym obsługę procesorów, które dopiero trafią do sprzedaży. To między innymi modele 14. generacji, czyli Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF oraz Core i5-14600K/KF.

Na tym jednak nie koniec. Program wprowadził też wstępne wsparcie dla serii Meteor Lake (15. gen), a także nowego brandingu układów Intela, czyli Core oraz Core Ultra. Te mają być wprowadzone właśnie za sprawą 15. generacji procesorów niebieskiego producenta.

Wreszcie nowa wersja HWMonitor obsługuje też kart graficzne AMD Radeon RX 7800 XT oraz RX 7700 XT, które 6 września oficjalnie zadebiutują w sklepach. Tym samym osoby, które planują ich zakup, będą mogły dokładnie monitorować ich parametry, w tym taktowania oraz osiągane temperatury.

Źródło zdjęć: Shutterstock, HWMonitor

Źródło tekstu: VideoCardz