Po 28 latach ten program zniknie z Windowsa. Każdy z niego korzystał

Microsoft po 28 latach usuwa z Windowsa program, z którego podejrzewam, że każdy z nas przynajmniej raz skorzystał. To koniec pewnej ery.

Microsoft ogłosił, że po 28 latach z Windowsa zostanie usunięty program WordPad. Ten był obecny w okienkach od wersji Windows 95, ale jego czas dobiegł końca. Aplikacja zostanie usunięta przy okazji przyszłych aktualizacji, co można potraktować jako koniec pewnej ery.

To koniec WordPada

WordPada można określić mianem okrojonego Worda. Program pozwalał na dość zaawansowaną edycję tekstu, ale jednocześnie nie oferował tak bogatych funkcji, jak element pakietu Office. Podejrzewam jednak, że każdy z nas chociaż raz z niego korzystał, bo przecież Word jest normalnie płaty, więc darmowy WordPad był dla wielu sensowną alternatywą.

Program WordPad nie jest już aktualizowany i zostanie usunięty w przyszłej wersji systemu Windows. Rekomendujemy używanie Worda do bogatych dokumentów tak .doc i .rtf oraz Notatnika do prostych dokumentów .txt.

- ogłosił Microsoft.

Czy to wielkie utrudnienie dla użytkowników? I tak, i nie. Niby jest Word, ale ten jest płatny. Co w takim razie z osobami, które nie chcą wydawać kasy? W takim wypadku można skorzystać z innych programów. Dostępnych jest wiele darmowych alternatyw dla Office'a, które może nie są tak dobre, ale zdecydowanej większości osób w pełni wystarczą. No i są też webowe programu pokroju Dokumentów Google.

