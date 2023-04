Intel szykuje małe zamieszanie z nazewnictwem procesorów

Nowe procesory Intela nie będą należały do 14. generacji układów Core, co z kolei sugeruje małe zawirowania z oznaczeniami.

Nie od wczoraj wiadomo, że Intel planuje odświeżyć procesory Core 13. generacji z architekturą Raptor Lake. Do tej pory sądziliśmy, że pomimo niewielu zmian będą to modele zaliczane do 14. generacji. Okazuje się, że nie.

Intel odświeża procesory Raptor Lake

Jeden z dokumentów Intela ujawnił, że za 14. generację układów Core będziemy traktować dopiero procesory z architekturą Meteor Lake. Te mają zadebiutować najwcześniej w przyszłym roku, chociaż na ten moment nawet ten termin nie jest pewny. Natomiast modele Raptor Lake-S Refresh powinny trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku, a konkretnie w trzecim kwartale. Tak przynajmniej wynika z roadmapy Intela, która niedawno wyciekła do sieci.

Jak w takim razie będą nazywać się procesory Intel Raptor Lake Refresh? Prawdopodobnie Niebiescy wykorzystają nazewnictwo z serii mobilnych. Oznaczałoby to, że odświeżony Core i9-13900K to po prostu Core i9-13950K, a Core i5-13600K to Core i5-13650K. Dodanie "50" do nazwy mogłoby wprowadzić trochę zamieszania, ale jednocześnie byłoby dość czytelne, aby nie mylić potencjalnych nabywców układów.

Co ważne, wspominana wcześniej roadmapa sugeruje, że odświeżone procesory Raptor Lake nadal będą korzystać z tych samych płyt głównych z układami Z790. Byłaby to już trzecia seria układów Intela, która wykorzystuje podstawkę LGA 1700, a wiemy, że w przypadku tego producenta nie jest to częste.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz