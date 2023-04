Ryzen 7 7800X3D sprawdzony na taniej i drogie płycie. Wyniki zaskakują

Czy AMD Ryzen 7 7800X3D oferuje taką samą wydajność w grach na taniej płycie głównej z chipsetem A620, co na drogim modelu z układem X670?

Ryzen 7 7800X3D to w tym momencie prawdopodobnie najlepszy procesor dla graczy. W cenie około 2500 zł oferuje lepszą wydajność niż dużo droższy Core i9-13900K. Ale czy tak samo zadziała na taniej płycie głównej z układem A620, co na drogiej z chipsetem X670? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

AMD A620 vs X670?

Odpowiedzi na to pytanie postanowił udzielić jeden z koreańskich YouTuberów. Wykorzystał do tego wspominany procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, a także płyty główne Gigabyte A620M Gaming X oraz MSI Pro X670-P WiFi. Pierwsza z nich ma sekcję zasilania 8+1+1, a druga 14+2+1, więc na papierze różnica jest znacząca.

Do tego w testach wykorzystano kartę GeForce RTX 4080, 32 GB pamięci DDR5-6000 CL38, a także chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 przy X670 oraz DeepCool AG400 przy A620. Wszystkie pomiary wykonano w rozdzielczości 1080p, w której procesor odgrywa dużo większą rolę, niż np. w 4K, gdzie wąskim gardłem staje się karta graficzna.

Co się okazuje? Wydajność w grach na obu płytach jest praktycznie identyczna. W większości gier różnice mieszczą się w ramach błędu pomiarowego. Jednocześnie nie można pominąć kwestii taktowania. Lepsza sekcja zasilania w płycie MSI przełożyła się na wyższe zegary pod obciążeniem o około 100-300 MHz.

X670 A620 Shadow of the Tomb Raider (średnio) 336 327 Shadow of the Tomb Raider (1% Low) 171 174 Forza Horizon 5 (średnio) 195 193 Forza Horizon 5 (1% Low) 148 141 Cyberpunk 2077 (średnio) 203 203 Cyberpunk 2077 (1% Low) 109 111 Total War: Three Kingdoms (średnio) 224 233 Total War: Three Kingdoms (1% Low) 171 176



Jednak nie miało to wielkiego wpływu na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę zarówno średnio, jak i 1% Low. Natomiast różnice dało się zauważyć w Cinebench R23, gdzie droższa płyta MSI Pro X670-P WiFi uzyskała wynik o mniej więcej 5% lepszy niż tani model Gigabyte.

Czy to oznacza, że płyty głównej A620 nadają się do gamingowych komputerów z procesorem Ryzen 7 7800X3D? Byłbym ostrożny z takimi wnioskami. Przede wszystkim wykorzystana w testach płyta marki Gigabyte ma lepszą sekcję zasilania niż większość tanich konstrukcji (8+2+1 zamiast 6+2+1). Dlatego bezpieczniej byłoby jednak skorzystać z modelu z chipsetem co najmniej B650.

