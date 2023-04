Porównał NVIDIA DLSS 2 i AMD FSR 2.0 w 26 grach. Zwycięzca jest jeden

Które rozwiązanie jest lepsze: NVIDIA DLSS 2 czy AMD FSR 2.0? Już znamy odpowiedź.

NVIDIA DLSS 2 i AMD FSR 2.0 to dwie metody skalowania obrazu, które są wobec siebie konkurencyjne. Pozwalają one, bez znaczącego wpływu na jakość obrazu (chociaż zależy to od ustawień) zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę i tym samym poprawić komfort z grania. Ale które z nich jest lepsze? Już znamy odpowiedź.

NVIDIA DLSS 2 czy AMD FSR 2.0?

Twórca z kanału HardwareUnboxed postanowił sprawdzić możliwości NVIDIA DLSS 2 oraz AMD FSR 2.0 w aż 26 różnych grach. Skupił się na dwóch presetach (jakość oraz wydajność), a także dwóch rozdzielczościach (1440p i 4K). Co ważne, nie brał pod uwagę wydajności, bo na tym polu oba rozwiązania wypadają podobnie. Zamiast tego skupił się na jakości oferowanego obrazu. Na potrzeby testu stworzył system ocen, w którym im więcej plusów, tym większa przewaga danej techniki.

Kto wygrał? Zdecydowanym zwycięzcą porównania okazało się rozwiązanie NVIDII, które w większości gier i rozdzielczości oferuje lepszą jakość obrazu. W kilku scenariuszach padł remis, ale w żadnym AMD FSR 2.0 nie wyszło obronną ręką.

Nie oznacza to, że AMD FSR 2.0 nie jest warte uwagi. Czerwoni mają w tym przewagę, że ich rozwiązanie jest otwarte, a tym samym dostępne także na kartach konkurencji, w tym nawet układach zintegrowanych. Tymczasem NVIDIA DLSS zarezerwowane jest tylko dla modeli z serii RTX, a najnowsza implementacja w postaci DLSS 3 z techniką Frame Generator działa tylko na kartach RTX 40.

