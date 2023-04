Specyfikacja GeForce RTX 4070 ostatecznie potwierdzona

W bazie programu GPU-Z pojawiła się szczegółowa specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 4070.

Nie jest tajemnicą, że 13 kwietnia zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4070. Specyfikacja jest znana już od dawna, ale teraz otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie, bowiem model ten pojawił się w bazie GPU-Z. To oznacza, że dziennikarze już mają i testują nowe karty.

Specyfikacja GeForce RTX 4070

Potwierdziło się to, co do tej pory wiedzieliśmy na temat specyfikacji GeForce'a RTX 4070. Model ten wyposażony jest w 5888 jednostek CUDA, 184 jednostki teksturujące oraz 64 rasteryzujące. Do tego oferuje 80 jednostek ROP, 36 MB pamięci cache L2, a także 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps na 192-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 504 GB/s.

Co ciekawe, ta konkretna karta działała na interfejsie PCIe x16 3.0, ale oczywiście karta obsługuje wersję 4.0. Bazowe taktowanie GeForce RTX 4070 wynosi 1920 MHz, ale w Boost rośnie do 2535 MHz, co oznacza, że mamy do czynienia z kartę fabrycznie podkręconą. Modele referencyjne mają dobijać do zegara 2475 MHz.

GeForce RTX 4070 zadebiutuje 13 kwietnia, ale dzień wcześniej mają ukazać się testy modeli referencyjnych, których ceny wynoszą 599 dolarów. W Polsce powinno się to przełożyć na około 3100-3300 zł.

