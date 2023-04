Autorskie modele GeForce RTX 4070 już w sklepach. Jest piekielnie drogo

Pierwsze, autorskie modele GeForce RTX 4070 pojawiły się w amerykańskich sklepach. Ceny są bardzo wysokie.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że karty GeForce RTX 4070 prawdopodobnie będą kosztować 599 dolarów, a nie aż 749 dolarów, jak mówiły wcześniejsze plotki. Mowa jednak o modelach referencyjnych. W przypadku konstrukcji autorskich ceny mogą wyglądać już zupełnie inaczej, co potwierdzają pierwsze modele, które pojawiły się w amerykańskich sklepach.

Ceny autorskich modeli GeForce RTX 4070

W jednym z amerykańskich sklepów pojawiły się trzy modele autorskich kart graficznych MSI GeForce RTX 4070. Są to wersje Ventus X2 OC, Ventus X3 OC oraz Gaming X Trio. Niestety, ceny nie są specjalnie zachęcające. Najtańszy model kosztuje aż 823 dolary, a najdroższy to wydatek rzędu 915 dolarów. Jeszcze wyższe są kwoty w australijskim sklepie. Tam za karty trzeba zapłacić nawet 1500 dolarów, co prawda australijskich, ale nadal przelicznik wypada niekorzystnie.

Na razie z tych cen nie powinniśmy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Zapewne są to tylko zaślepki, aby poszczególne modele zaindeksowały się przez wyszukiwarkę Google. Ceny nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Najważniejsze będą kwoty w dniu premiery nowej karty, czyli prawdopodobnie już 13 kwietnia. Miejmy nadzieję, że warianty autorskie będą jednak dużo tańsze, bo RTX 4070 zapowiada się bardzo ciekawie. W końcu może to być karta, którą gracze rzeczywiście będą chcieli kupować.

