To koniec tych procesorów. Intel uśmierca kolejne modele

Intel kończy z kolejnymi procesorami. Tym razem padło na modele z serii Tiger Lake, na które zamówienia Niebiescy przyjmują już tylko do końca czerwca 2023.

Zarówno AMD, jak i Intel równocześnie sprzedaje kilka różnych generacji procesorów. Oczywiście najnowsze rozwiązania są przeważnie najwydajniejsze, ale starsze oferują niższe ceny. Co więcej starsze CPU są również potrzebne w ramach świadczeń gwarancyjnych, gdy maszyna ulegnie awarii i trzeba ją naprawić.

Intel kończy z procesorami Tiger Lake w litografii 10 nm

Jednak z czasem produkcja starszych procesorów jest wygaszana i znikają one z rynku. Tym razem przyszła pora na jednostki Intel Tiger Lake dla laptopów oraz komputerów stacjonarnych. Debiutowały one na rynku w latach 2020 i 2021, a partnerzy Niebieskich mogą składać ostatnie zamówienia do końca czerwca.

Wśród procesorów, które znikną z rynku znalazły się modele Intel Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9. Mowa o jednostkach Tiger Lake-H z TDP do 45 W, które trafiały głównie do laptopów. Zostały one wyparte przez znacznie wydajniejsze Intel Alder Lake-H oraz Intel Raptor Lake-H.

Dla wielu osób zaskoczeniem mogą być układy Intel Tiger Lake-(K)B, bo to seria o której mało się mówiło. To nic innego jak wcześniej wymienione układy z TDP podniesionym do 65 W. Używane one były przede wszystkim w małych, stacjonarnych zestawach komputerowych jak seria Intel NUC Extreme.

Oczywiście procesory nigdy te nie były dostępne w detalicznej sprzedaży, a więc ta zmiana dla konsumentów będzie ledwo wyczuwalna. Po prostu ze sklepów znikną pewne starsze laptopy i komputery SFF.

