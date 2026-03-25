Intel ma nowe karty graficzne. Jednak gracze muszą obejść się smakiem

Intel pokazał wreszcie układ, na który czekaliśmy od miesięcy. Podczas Pro Day 2026 firma oficjalnie zaprezentowała tzw. Big Battlemage, ale nie w formie kart dla graczy. Zamiast tego nowy chip trafia najpierw do segmentu profesjonalnego oraz zastosowań związanych z AI. Debiutuje on w dwóch nowych modelach: Intel ARC Pro B70 oraz Intel ARC Pro B65.

Sugerowana cena flagowca w Polsce to około 4299 złotych

Nowe karty bazują na BMG-G31, czyli większym i mocniejszym GPU produkowanym w litografii 5 nm od TSMC. Dla przypomnienia wcześniej Niebiescy ograniczali się do BMG-G21. Intel celuje tu przede wszystkim w stacje robocze, lokalne uruchamianie modeli sztucznej inteligencji, tworzenie treści oraz środowiska programistyczne, a więc rynek, który ma rosnąć bardzo szybko w najbliższych latach.

Intel ARC Pro B70 oferuje 32 rdzenie Xe2-HPG, 256 jednostek XMX, 32 jednostki RT oraz wydajność do 367 TOPS (INT8). Na pokładzie znalazło się też 32 GB pamięci GDDR6 19 Gbps na 256-bitowej magistrali. Amerykanie zamierzają oferować tę kartę zarówno we własnym wydaniu, jak i poprzez partnerów. Referencyjny wariant ma pobierać 230 W, natomiast autorskie modele mogą schodzić do 160 W lub sięgać nawet 290 W.

Intel ARC Pro B65 to przycięty, niżej pozycjonowany wariant. Karta została wyposażona w 20 rdzeni Xe2-HPG, 160 jednostek XMX, 20 jednostek RT i oferuje do 197 TOPS (INT8). Taktowanie GPU zostało też zmniejszone z 2800 do 2400 MHz. Model ten nadal ma 32 GB pamięci GDDR6, tym razem na 192-bitowej szynie danych. TBP ustalono na 200 W.

Obie karty mają być przygotowane nie tylko do pracy z AI, ale też do zastosowań graficznych i multimedialnych. Intel podkreśla obecność sterowników Pro, obsługę Windowsa i Linuksa oraz sprzętowego ray tracingu. Nie zabrakło też wsparcia dla nowoczesnych standardów i interfejsów, w tym DisplayPort 2.1, DX12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6, oneAPI, OpenVINO oraz kodeków AV1, HEVC, H.264 i VP9.