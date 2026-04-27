Koniec dominacji AMD? Intel rusza po konsole

Przenośne konsole, dla których inspiracją był Steam Deck rozsiadły się już na rynku. I chociaż nie zagarnęły go dla siebie, to stały się kolejną, bardzo poważaną kategorią sprzętu. Co tak naprawdę wcale mnie nie dziwi: możliwość siedzenia w fotelu i grania w gry bez angażowania do tego celu całego pomieszczenia świetnie się sprawdza na małym metrażu. Zwłaszcza kiedy mamy małe dziecko, które chcemy separować od kolorowych, migających ekranów.

Sam mam Lenovo Legion Go S w wersji ze SteamOS i gram na nim, kiedy tylko mam czas, czyli bardzo rzadko, ale to uroki rodzicielstwa. Doskonale za to rozumiem sukces tych urządzeń.

Intel chce walczyć z AMD w przenośnych konsolach

Okazuje się, że Intel również dostrzega potencjał na dalsze wzrosty tej kategorii sprzętów. Dowodem na to mają być nadchodzące mobilne procesory z zaszytymi iGPU Arc G3 i Arc G3 Extreme, których premiera jest spodziewana podczas targów Computex 2026. I chociaż układy te nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane, to okazuje się, że jeden z pracowników Intela ma stanowczo zbyt długi język.

Otóż Robert Hallock podczas wywiadu z serwisem PC Games Hardware, został zapytany o te niepotwierdzone układy. Udzielił on wtedy, jak mu się pewnie wydawało, wymijającej odpowiedzi, w której stwierdził, że nie jest zbyt mocno zaangażowany w ten konkretny projekt. Tym samym potwierdził, że wcześniejsze doniesienia są prawdziwe i Intel faktycznie pracuje nad układami Arc G3. A to podbija tylko wiarygodność przecieków sugerujących ich specyfikacje.