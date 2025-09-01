InPost stawia na takie Paczkomaty. Rusza wielka ekspansja w Europie

InPost kupuje udziały w Bloq.it

Grupa InPost ogłosiła zakup mniejszościowego pakietu udziałów w firmie Bloq.it. To portugalski producent innowacyjnych automatów paczkowych. Umowa obejmuje też dostawę i instalację ponad 20000 urządzeń NEXT, które będą działać w wielu krajach Europy.

To kolejny krok w ekspansji InPostu. Spółka od lat rozbudowuje swoją sieć nie tylko w Polsce, ale też we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Hiszpanii.

Paczkomaty bez kabli i prądu

Największą zaletą maszyn NEXT jest to, że nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej. Zasilają je baterie, które mogą działać nawet przez rok bez ładowania. Dodatkowo, urządzenia charakteryzują się odpornością na warunki atmosferyczne i mają żywotność baterii sięgającą 10 lat.

Takie rozwiązanie pozwoli instalować Paczkomaty w miejscach, które do tej pory były poza zasięgiem operatorów logistycznych. Chodzi między innymi o mniejsze miejscowości czy okolice osiedli pozbawionych odpowiedniej infrastruktury.

Ekspansja na całą Europę

Pierwsze bateryjne urządzenia NEXT już działają we Francji i Wielkiej Brytanii. Do końca 2025 roku pojawią się także we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. W planach jest instalacja 14000 nowych maszyn w samym tylko 2025 roku, z czego 3000 w Polsce.

Strategiczna inwestycja w Bloq.it to prawdziwy game changer dla naszej europejskiej ekspansji. To partnerstwo nie tylko zapewnia dostęp do technologii najnowszej generacji, ale także umacnia naszą pozycję lidera – umożliwiając instalowanie maszyn w niedostępnych do tej pory miejscach. Przewidujemy, że nowe partnerstwo przyniesie pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu oraz długoterminową rentowność Grupy. Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost