Sprzęt

Wygląda jak klasyczny rower miejski, a to tani e-bike z dużym zasięgiem

Rowery elektryczne zwykle dość mocno rzucają się w oczy. Jednak w przypadku Indiana E-City M18.5 mamy dość klasyczną konstrukcję typowego roweru miejskiego, którą zdradza jedynie podniesiony bagażnik, pod którym skrywa się wyjmowana bateria.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Dni są coraz dłuższe i cieplejsze. Dlatego też wiele osób chętnie przesiądzie się na jednoślad. Zarówno jako środek transportu do pracy/szkoły, jak i na wycieczki. Czy Indiana E-City M18.5 to rower idealny? Oczywiście, że nie. Za to prezentuje się elegancko i jest jednym z najtańszych elektryków, jaki możecie kupić w polskim sklepie. Mowa tu bowiem o pojeździe za jedyne 3199 zł

Dalsza część tekstu pod wideo
Indiana E-City M18.5 3199 zł i masz rower na lata

Indiana E-City M18.5 klasyczna forma, ale z silnikiem

Mamy tu miejską 18,5-calową ramę i klasyczne 28-calowe koła. Całość jest smukła, jak przy klasycznym rowerze miejskim, a za zmianę biegów odpowiada zwykła, 6-biegowa przerzutka Shimano RD-TY21. To jednak tylko pozory. 

W tylnej piaście ukryty jest 250-watowy silnik elektryczny, który wspomaga jazdę do 25 km/h, czyli zgodnie z polskim prawem. Natomiast w bagażniku siedzi prosta w wymianie bateria o pojemności 468 Wh, która pozwoli przejechać nawet do 80 kilometrów, ważąc przy tym 4 kg i ładując się do pełna w 6-8 godzin.

Tym samym nie tylko zyskujemy świetny wygląd, ale i prosty sposób na zabranie samej baterii do domu w celu jej uzupełnienia. A wszystko to za jedyne 3199 zł

Image
telepolis
rowery elektryczne Indiana E-City M18.5 Indiana
Źródła zdjęć: INDIANA