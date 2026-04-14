Wygląda jak klasyczny rower miejski, a to tani e-bike z dużym zasięgiem

Dni są coraz dłuższe i cieplejsze. Dlatego też wiele osób chętnie przesiądzie się na jednoślad. Zarówno jako środek transportu do pracy/szkoły, jak i na wycieczki. Czy Indiana E-City M18.5 to rower idealny? Oczywiście, że nie. Za to prezentuje się elegancko i jest jednym z najtańszych elektryków, jaki możecie kupić w polskim sklepie. Mowa tu bowiem o pojeździe za jedyne 3199 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Indiana E-City M18.5 klasyczna forma, ale z silnikiem

Mamy tu miejską 18,5-calową ramę i klasyczne 28-calowe koła. Całość jest smukła, jak przy klasycznym rowerze miejskim, a za zmianę biegów odpowiada zwykła, 6-biegowa przerzutka Shimano RD-TY21. To jednak tylko pozory.

W tylnej piaście ukryty jest 250-watowy silnik elektryczny, który wspomaga jazdę do 25 km/h, czyli zgodnie z polskim prawem. Natomiast w bagażniku siedzi prosta w wymianie bateria o pojemności 468 Wh, która pozwoli przejechać nawet do 80 kilometrów, ważąc przy tym 4 kg i ładując się do pełna w 6-8 godzin.