Raptor 5G. Jeden z najciekawszych pancerniaków roku

IIIF150 Raptor 5G miał swoją globalną premierę na targach MWC 2025, jednak dotąd ten model nie był jeszcze dostępny w Polsce. Marka IIIF150 nie jest tak rozpoznawalna, jak Ulefone czy Oukitel, ale zdobyła już uznanie użytkowników – robi telefony solidne, a do tego przyciągające wzrok wyglądem. Taki też jest IIIF150.

IIIF150 Raptor 5G wyróżnia się obudową o ośmiokątnym zarysie, inspirowaną luksusowymi zegarkami Patek Philippe AQUANAUT i Richard Mille. Ośmiokątny korpus o wadze 310 g i wymiarach 168,8 × 79,6 × 15,85 mm został wycięty w technologii CNC i pokryty szkłem Panda 1681. Ciekawostką jest możliwość wymiany osłony aparatów, co pozwala spersonalizować swojego pancerniaka.

Jednocześnie konstrukcja spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H – telefon wytrzymuje zanurzenie do 6 metrów (sic! – tak podaje producent) przez 24 godziny, jest odporny na wrzącą wodę, pył, upadki i wstrząsy, a także skrajne temperatury od -20°C do +55°C.

Raptor 5G został wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz Flexible AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2436 × 1080) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z ekranem zintegrowano czytnik linii papilarnych. Matryce AMOLED wciąż są rzadkością w pancernikach, więc nowość tym bardziej kusi.

Smartfon napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 7050 (2 × Cortex-A78 2,6 GHz + 6 × Cortex-A55 2,0 GHz). Producent zapewnia 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Jak sama nazwa wskazuje, Raptor 5G obsługuje sieci mobilne piątej generacji, a do tego oferuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC oraz kilkusystemową nawigację satelitarną GNSS.

Raptor 5G przyciąga również uwagę ciekawym połączeniem aparatów. Aparat główny wykorzystuje matryce 50 Mpix (Sony IMX766) z obsługą AI, towarzyszy mu jednostka noktowizyjna 64 Mpix z przysłoną f/1.79, a także aparat termowizyjny z 11 paletami kolorystycznymi. Z przodu znalazł się moduł 32 Mpix. Dodatkowe funkcje to system OWLMAGE wspierający fotografowanie nocne oraz 10-krotny zoom cyfrowy.

IIIF150 Raptor 5G jest wyposażony w akumulator o pojemności 10 000 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe 65 W, ładowanie bezprzewodowe oraz funkcję ładowania zwrotnego.

