Sprzęt

Ten mały gadżet jest niezbędny do MacBooka, a kupisz go za pół ceny

MacBooki Air to niezwykle smukłe laptopy. Jednak opłaciły to wysoką ceną: nie znajdziemy w nich portów USB-A. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:22
0
Telepolis.pl
I chociaż dla niektórych z nas nie jest to palący problem, to wciąż większość akcesoriów komputerowych korzysta z USB-A. Warto więc wyposażyć się w adapter, który pozwoli na ich podłączenie. A tak się składa, że jeden z lepszych na rynku jest obecnie do kupienia za 14,99 zł, co jest znaczną obniżką z wyjściowych 29,99 zł. 

Silver Monkey Adapter USB-C Drobny, a tak potrzebny gadżet

Silver Monkey Adapter USB-C

Sama konstrukcja jest niezwykle prosta, przez co zajmuje mało miejsca. Natomiast jej metalowe wykończenie podnosi jej trwałość i sprawia wrażenie urządzenia klasy premium. Kluczowe są jednak parametry takiego adaptera. Ten konkretny wspiera USB 3.2 Gen. 2. Mowa tu więc o transferach rzędu 10 Gb/s. A wszystko to za jedyne 14,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Silver Monkey Silver Monkey Adapter USB-C
Zródła zdjęć: Silver Monkey, Arkadiusz Bała / Telepolis.pl