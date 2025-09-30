Tani tablet z LTE, 6 GB RAM i 12-calowym ekranem dziś jeszcze tańszy
Tablety z LTE dają nam wolność typową dla smartfonów i wygodę typową dla… tabletów.
Jeśli korzystamy z tabletu głównie w domu, to kwestia modułu LTE jest całkowicie pomijalna. Ot, mamy przecież Wi-Fi. Jednak jeśli używamy go także na zewnątrz, to o wiele rozsądniej jest mieć tablet z modemem, niż ryzykować za każdym razem baterią naszego smartfona robiąc z niego hot-spot. I nie ważne, czy to szkoła, czy uczelnia, czy też długa droga do domu autobusem, lub pociągiem. Tablet z dostępem do internetu to użyteczne i wygodne narzędzie w każdym z tych przypadków. OUKITEL OT5S LTE kosztuje jedynie 599 zł.
OUKITEL OT5S LTE
I to nie jest jedyna zaleta tego tabletu. Oferuje on 12-calowy ekran 2000 × 1200 pikseli, co daje dużą przestrzeń roboczą i do oglądania filmów. Dzięki 6 GB RAM mamy pewność, że posłuży nam kilka lat, a na 256 GB pamięci wewnętrznej zmieścimy naprawdę dużo danych. A wszystko to za jedyne 599 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.