Nawet najbardziej wymagający gracze będą zachwyceni, a kosztuje dziś 1000 zł taniej

Ten zaś jest genialny. Trudno wyobrazić sobie gracza, który kręciłby nosem na MSI MAG 272QP QD-OLED X50. I owszem, w jego cenie można już pomyśleć o dość przyzwoitym, chociaż budżetowym laptopie do gier. W końcu kosztuje on 4999 zł. Na szczęście w dzisiejszej promocji możecie go kupić za jedyne 3999 zł, czyli aż 1000 zł taniej.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

No dobrze, ale co tak właściwie ma on do zaoferowania? Zacznijmy od tego, że jest to 26,5-calowy panel o rozdzielczości 1440p. Wykonany w technologii QD-OLED, czyli mowa tu o OLED, który jest wspierany przez dodatkową warstwę kropek kwantowych. Jak to przekłada się na pokrycie kolorów? Wedle specyfikacji bardzo dobrze:

Adobe RGB: 98%

DCI-P3: 99%

sRGB: 138%

Sama matryca jest rzecz jasna matowa, o proporcjach 16:9. Jeśli chodzi o OLED, to ten eliminuje liczne wady LCD, dając nam fenomenalny kontrast i niski poziom smużenia ekranu. Czas reakcji matrycy to natomiast jedyne 0,03 ms. Co ma bardzo duże znaczenie przy odświeżaniu na poziomie 500 Hz.

Nie można także pominąć kwestii jasności. Zwłaszcza że to OLED, a ekrany w tej technologii miewają z tym problem. No cóż, nie ten. Dla SDR jest to 300 nitów. Jednak przy treściach HDR jasność wzrasta do 1000 nitów.

Ciekawie prezentują się także porty. Znajdziemy tu złącze DisplayPort 1.4a, dwa HDMI 2.1, wyjście zasilania, AUX, oraz USB-C, które wspiera zarówno DisplayPort, jak i PD. Niestety, w tym ostatnim tylko do 15 W, nie ma więc mowy o zasilaniu i przesyłaniu obrazu jednym kablem. Można jednak z tego zasilić Switcha 2. A wszystko to za jedyne 3999 zł, czyli aż 1000 zł taniej.