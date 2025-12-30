Ta mała i mocna ładowarka może być Twoja za pół ceny

Dzięki technologii GaN, czyli oparciu części tranzystorów w ładowarkach nie na krzemie, a na azotku galu możemy cieszyć się naprawdę małymi i mocnymi ładowarkami. Tak jest również w przypadku Reinston ELSI015, którą możecie kupić dziś za pół ceny, czyli 69,99 zł , z wyjściowych 139,99 zł.

Reinston ELSI015

Ładowarka ta oferuje maksymalną moc na poziomie 65 W. I właśnie taką możemy uzyskać z jej głównego portu będącego złączem USB-C. Dodatkowo oferuje ona także dodatkowe wyjście USB-C o mocy do 18 W. Warto jednak pamiętać, że maksymalna moc, którą jest w stanie zaoferować, wynosi 65 W w technologii PD. Tym samym korzystając z obydwu złączy, ich moc zostanie obniżona. I chociaż producent milczy na ten temat, to możemy się spodziewać podziału w stylu 45 / 18 W. A wszystko to za 69,99 zł.