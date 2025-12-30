Sprzęt

Pędź do Action. Wygląda jak Dyson, ale kosztuje 5 razy mniej

W Action pojawił się sprzęt, który swoim wyglądem przypomina popularnego Dysona. Jednak jest od swojego konkurenta niemal 5 razy tańszy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:18
W ofercie sklepu Action dostępny jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Wyglądem przypomina popularne modele Dysona, Laresar oraz Buture. Jednak od tych pierwszych jest znacząco tańszy, a od tych z Aliexpress łatwiej dostępny.

Odkurzacz pionowy w Action

W Action od jakiegoś czasu dostępny jest odkurzacz pionowy marki Beldray w cenie zaledwie 299,95 zł. Nie jest to żadna promocja. To jego standardowa cena. Pomimo tego jest to na tyle ciekawy sprzęt, że postanowiliśmy o nim napisać.

Bezprzewodowy odkurzacz Beldray ułatwia sprzątanie. Ten bezprzewodowy odkurzacz został zaprojektowany specjalnie dla domów ze zwierzętami domowymi. Odkurzacz bez trudu usuwa uporczywą sierść zwierząt i kurz z mebli i podłóg. Dzięki elastycznej rurze łatwo dotrzesz do trudno dostępnych miejsc, np. pod kanapą.

czytamy w opisie urządzenia na stronie Action.
Pędź do Action. Wygląda jak Dyson, ale kosztuje 5 razy mniej

Odkurzacz wyposażony jest we wbudowaną baterię, więc działa bezprzewodowo. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 35 minut, ale będzie znacznie krótszy przy korzystaniu z mocniejszego trybu ssania. Ma lekką, kompaktową formę oraz zginaną rurę, która ułatwia sprzątanie pod meblami i w trudno dostępnych miejscach.

W zestawie z odkurzaczem znajduje się kilka końcówek: klasyczna turboszczotka, mniejsza szczotka oraz końcówka szczelinowa. Cena to zaledwie 299,95 zł. W porównaniu z topowymi Dysonami jest on tańszy nawet kilkukrotnie. Co prawda trudno oczekiwać takiej samej jakości, ale niższa kwota zakupu sprawia, że dla wielu osób będzie to dobra propozycja.

