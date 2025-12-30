Pędź do Action. Wygląda jak Dyson, ale kosztuje 5 razy mniej
W Action pojawił się sprzęt, który swoim wyglądem przypomina popularnego Dysona. Jednak jest od swojego konkurenta niemal 5 razy tańszy.
W ofercie sklepu Action dostępny jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Wyglądem przypomina popularne modele Dysona, Laresar oraz Buture. Jednak od tych pierwszych jest znacząco tańszy, a od tych z Aliexpress łatwiej dostępny.
Odkurzacz pionowy w Action
W Action od jakiegoś czasu dostępny jest odkurzacz pionowy marki Beldray w cenie zaledwie 299,95 zł. Nie jest to żadna promocja. To jego standardowa cena. Pomimo tego jest to na tyle ciekawy sprzęt, że postanowiliśmy o nim napisać.
Bezprzewodowy odkurzacz Beldray ułatwia sprzątanie. Ten bezprzewodowy odkurzacz został zaprojektowany specjalnie dla domów ze zwierzętami domowymi. Odkurzacz bez trudu usuwa uporczywą sierść zwierząt i kurz z mebli i podłóg. Dzięki elastycznej rurze łatwo dotrzesz do trudno dostępnych miejsc, np. pod kanapą.
Odkurzacz wyposażony jest we wbudowaną baterię, więc działa bezprzewodowo. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 35 minut, ale będzie znacznie krótszy przy korzystaniu z mocniejszego trybu ssania. Ma lekką, kompaktową formę oraz zginaną rurę, która ułatwia sprzątanie pod meblami i w trudno dostępnych miejscach.
W zestawie z odkurzaczem znajduje się kilka końcówek: klasyczna turboszczotka, mniejsza szczotka oraz końcówka szczelinowa. Cena to zaledwie 299,95 zł. W porównaniu z topowymi Dysonami jest on tańszy nawet kilkukrotnie. Co prawda trudno oczekiwać takiej samej jakości, ale niższa kwota zakupu sprawia, że dla wielu osób będzie to dobra propozycja.