Król powrócił i wibruje. Oto Logitech MX Master 4

Seria MX Master od lat ma status legendy na biurkach grafików, programistów i analityków. To narzędzia, które po prostu działają i podnoszą komfort pracy. Teraz na scenę wkracza Logitech MX Master 4, który nie jest tylko odświeżeniem. To mała rewolucja, którą masz poczuć w swoich palcach.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i wymagającym świecie zaawansowani użytkownicy potrzebują narzędzi, które pomogą im na nowo zdefiniować przepływ pracy, aby osiągać więcej w krótszym czasie. Zaprojektowaliśmy mysz MX Master 4, aby zapewnić naszym użytkownikom nowy poziom immersji i szybkości dzięki haptycznej informacji zwrotnej i natychmiastowemu dostępowi do ulubionych narzędzi za pomocą nakładki oprogramowania Actions Ring. Tolya Polyanker, dyrektor generalny działu MX Business, Logitech

Poczuj swoją pracę na nowo

Największą nowością w noweym produkcie firmy Logitech jest haptyka. Mysz generuje delikatne wibracje podczas pracy, dając użytkownikowi fizyczne potwierdzenie jego działań. Wyobraź sobie przewijanie klatek w programie do edycji wideo. Każdy ruch kółka to subtelne, precyzyjne drgnięcie, które ma dać wrażenie niesamowitej kontroli. To samo przy powiększaniu projektów graficznych czy przewijaniu tysięcy linii kodu.

Magiczny pierścień na ekranie

Drugim asem w rękawie jest oprogramowanie, a konkretnie funkcja Actions Ring. To spersonalizowane centrum dowodzenia, które można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie. Zamiast szukać skrótów w menu, masz je zawsze pod ręką. Kopiuj, wklejaj, uruchamiaj ulubione aplikacje – wszystko jednym kliknięciem.

Logitech chwali się, że to rozwiązanie skraca czas pracy nawet o 33% i redukuje liczbę powtarzalnych ruchów myszką o 63%. To z kolei ma się przekładać na realne minuty, które można oszczędzić każdego dnia.

Nowa mysz to także skok technologiczny. Zoptymalizowana antena i nowy chip mają zapewniać dwukrotnie silniejsze połączenie niż w poprzednich modelach. Z kolei nowy klucz sprzętowy USB-C ma zagwarantować stabilne i szybkie parowanie.

Cisza, precyzja i troska o planetę

Logitech nie zapomniał również o fundamentach. Kółko MagSpeed nadal pozwala przewinąć 1000 linii w sekundę. Czujnik 8000 DPI śledzi ruch na każdej powierzchni, nawet na szkle. A kliknięcia są teraz o 90% cichsze. Tak przynajmniej twierdzi producent. Sam się o tym wkrótce przekonam, wymieniając model MX Master 3s właśnie na MX Master 4.

Logitech udowadnia też, że topowy sprzęt może być ekologiczny. Według deklaracji producenta, co najmniej 48% plastiku użytego w myszce pochodzi z recyklingu. Rolkę wykonano z niskoemisyjnego aluminium, a bateria zawiera 100% kobaltu z odzysku. Nawet opakowanie jest z papieru z certyfikatem FSC.

Dostępność i cena

Mysz Logitech MX Master 4 jest już dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym. Z kolei wersja dla komputerów Mac występuje w odcieniach biało-srebrnym i czarnym. Cena myszy została ustalona na 549 zł. Co ciekawe, w zestawie z myszką otrzymamy miesięczną subskrypcję Adobe Creative Cloud z dostępem do Photoshopa, Lightrooma i Premiere Pro.