Aplikacje

Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Opera ma nową przeglądarkę – Operę Neon. Od znanych już aplikacji do buszowania w sieci różni się stopniem komplikacji i wykorzystaniem agentów AI. Dzięki nim Opera Neon może wykonywać skomplikowane zadania w imieniu użytkownika, wspierając go w pracy nad dużymi projektami.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Opera wprowadza dziś do swojego portfolio kolejną przeglądarek – Operę Neon. To narzędzie stworzone nie tylko do przeglądania sieci, ale także do korzystania z agentycznej AI, która działa w imieniu użytkownika i wspiera go w pracy nad złożonymi projektami. Jak podkreślają twórcy, Opera Neon wykracza poza proste rozmowy z czatem AI – umożliwia wykonywanie rozbudowanych zadań, kodowanie i dostarczanie wyników przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w przeglądarce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie zadania w jednym kontekście

Czynności wykonywane w internecie potrafią być skomplikowane i wiążą się z koniecznością zarządzania wieloma witrynami, dokumentami, interakcjami z AI oraz klasycznymi wyszukiwaniami. Opera Neon wprowadza funkcję Tasks (Zadania), która pozwala organizować i wykonywać wszystkie te działania w jednym kontekście. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Modern 15 B7M-051PL 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop MSI Modern 15 B7M-051PL 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Zasilacz do laptopa IBOX IUZ100TC
Zasilacz do laptopa IBOX IUZ100TC
0 zł
69.4 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.4 zł
Laptop CHUWI HeroBook Pro 14.1" IPS Celeron N4020 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home
Laptop CHUWI HeroBook Pro 14.1" IPS Celeron N4020 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Advertisement
Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Zadania to samodzielne przestrzenie robocze, które rozumieją kontekst i umożliwiają korzystanie z AI do analizowania, porównywania i działania na wielu źródłach jednocześnie. Można to traktować jako stworzenie przez Opera Neon mini-przeglądarki dla każdego z zadań użytkownika, gdzie AI rozumie kontekst i pomaga w zadaniach.

Prompty w kartach

Opera Neon oferuje również Cards (Karty) – są to prompty wielokrotnego użytku, które można stosować i łączyć z innymi kartami. Twórcy porównują to do posiadania talii ulubionych zachowań AI, gotowych do użycia, gdy są potrzebne. 

Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Opera Neon umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych kart lub korzystanie z kolekcji stworzonych przez społeczność, dostępnych w sklepie z kartami. Dzięki kartom nie ma konieczności za każdym razem wpisywania swoich poleceń od początku. Karty również oferują gotowy zestaw promptów, które ułatwiają szybkie uzyskanie pożądanych rezultatów.

Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Dzięki funkcji Neon Do przeglądarka może otwierać nowe karty, zamykać inne i wykonywać działania między nimi, nie wychodząc poza kontekst określonego zadania. Po aktywacji Neon Do zaczyna działać w sesji przeglądarki, w której jest już zalogowany użytkownik. Nie ma potrzeby udostępniania haseł usługom w chmurze czy wielokrotnego uwierzytelniania. 

Neon Do porusza się po sieci na polecenie użytkownika – sprawdza wiele stron, porównuje informacje, wypełnia formularze, zbiera dane z witryn w ramach konkretnego zadania. Niektóre działania mogą wymagać interakcji z użytkownikiem – wtedy Neon zatrzymuje się i czeka na reakcję.

Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi

Opera Neon wymaga subskrypcji

Opera Neon to produkt premium, który wymaga subskrypcji, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Pierwsi użytkownicy otrzymują dostęp już dziś, a kolejne zaproszenia będą wysyłane wkrótce.  Więcej szczegółów na https://operaneon.com.

Image
telepolis
Opera sztuczna inteligencja przeglądarka Opera Neon agenci AI
Zródła zdjęć: Opera