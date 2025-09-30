Opera Neon to najbardziej zaawansowana przeglądarka Opery. Zobacz, co potrafi
Opera ma nową przeglądarkę – Operę Neon. Od znanych już aplikacji do buszowania w sieci różni się stopniem komplikacji i wykorzystaniem agentów AI. Dzięki nim Opera Neon może wykonywać skomplikowane zadania w imieniu użytkownika, wspierając go w pracy nad dużymi projektami.
Opera wprowadza dziś do swojego portfolio kolejną przeglądarek – Operę Neon. To narzędzie stworzone nie tylko do przeglądania sieci, ale także do korzystania z agentycznej AI, która działa w imieniu użytkownika i wspiera go w pracy nad złożonymi projektami. Jak podkreślają twórcy, Opera Neon wykracza poza proste rozmowy z czatem AI – umożliwia wykonywanie rozbudowanych zadań, kodowanie i dostarczanie wyników przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w przeglądarce.
Wszystkie zadania w jednym kontekście
Czynności wykonywane w internecie potrafią być skomplikowane i wiążą się z koniecznością zarządzania wieloma witrynami, dokumentami, interakcjami z AI oraz klasycznymi wyszukiwaniami. Opera Neon wprowadza funkcję Tasks (Zadania), która pozwala organizować i wykonywać wszystkie te działania w jednym kontekście.
Zadania to samodzielne przestrzenie robocze, które rozumieją kontekst i umożliwiają korzystanie z AI do analizowania, porównywania i działania na wielu źródłach jednocześnie. Można to traktować jako stworzenie przez Opera Neon mini-przeglądarki dla każdego z zadań użytkownika, gdzie AI rozumie kontekst i pomaga w zadaniach.
Prompty w kartach
Opera Neon oferuje również Cards (Karty) – są to prompty wielokrotnego użytku, które można stosować i łączyć z innymi kartami. Twórcy porównują to do posiadania talii ulubionych zachowań AI, gotowych do użycia, gdy są potrzebne.
Opera Neon umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych kart lub korzystanie z kolekcji stworzonych przez społeczność, dostępnych w sklepie z kartami. Dzięki kartom nie ma konieczności za każdym razem wpisywania swoich poleceń od początku. Karty również oferują gotowy zestaw promptów, które ułatwiają szybkie uzyskanie pożądanych rezultatów.
Dzięki funkcji Neon Do przeglądarka może otwierać nowe karty, zamykać inne i wykonywać działania między nimi, nie wychodząc poza kontekst określonego zadania. Po aktywacji Neon Do zaczyna działać w sesji przeglądarki, w której jest już zalogowany użytkownik. Nie ma potrzeby udostępniania haseł usługom w chmurze czy wielokrotnego uwierzytelniania.
Neon Do porusza się po sieci na polecenie użytkownika – sprawdza wiele stron, porównuje informacje, wypełnia formularze, zbiera dane z witryn w ramach konkretnego zadania. Niektóre działania mogą wymagać interakcji z użytkownikiem – wtedy Neon zatrzymuje się i czeka na reakcję.
Opera Neon wymaga subskrypcji
Opera Neon to produkt premium, który wymaga subskrypcji, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Pierwsi użytkownicy otrzymują dostęp już dziś, a kolejne zaproszenia będą wysyłane wkrótce. Więcej szczegółów na https://operaneon.com.