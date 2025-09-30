Google Pixel Watch będzie ostrzegał przed nadciśnieniem. Jak u Apple

W aplikacji Fitbit w wersji 4.53 odkryto odniesienia do nadchodzącego programu badawczego dotyczącego nadciśnienia, przygotowanego specjalnie z myślą o użytkownikach Pixel Watch. Wiąże się to z planowaną, nową funkcją w zegarkach Google, którą dostrzegł AssembleDebug z Android Authority, po analizie pliku APK

Nowość, rozwijana pod kodową nazwą „tidal”, ma działać podobnie do rozwiązania znanego z Apple Watch. Zamiast bezpośredniego pomiaru ciśnienia krwi, zegarek będzie pasywnie analizował dane z czujników i powiadamiał właściciela o ewentualnym ryzyku nadciśnienia. Oznacza to, że Pixel Watch nie zastąpi tradycyjnego ciśnieniomierza, ale może pomóc we wcześniejszym wykrywaniu niepokojących objawów.

AssembleDebug dokopał się do zaszytej w pliku APK grafiki tidal_lab_intro_image, która prawdopodobnie zostanie użyta na jednym z ekranów rejestracyjnych:

Do wdrożenia tej funkcji droga jeszcze daleka. Na początek Google planuje przeprowadzenie badań nadciśnienia tętniczego w ramach programu Fitbit Labs. Użytkownicy, którzy wezmą w nim udział, będą musieli wypełnić krótką ankietę, a wybrani ochotnicy dodatkowo otrzymają ciśnieniomierz do porównywania wyników. Dopiero po zakończeniu tych testów, Google będzie mógł dopracować nową funkcję.

Producenci smartwatchy mają różne sposoby na pomiar ciśnienia. Samsung zdecydował się na bezpośredni pomiar, choć wymaga on regularnej kalibracji z klasycznym ciśnieniomierzem, a Huawei postawił na rozwiązanie z nadmuchiwanymi paskami w zegarkach z serii Watch D2. Apple natomiast opracowało algorytm, który na podstawie długoterminowych danych informuje użytkownika o oznakach przewlekłego nadciśnienia. Google najwyraźniej przygotowuje się do wdrożenia podobnego mechanizmu.